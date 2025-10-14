La verità sull'agguato a Tahsin emergerà nelle prossime puntate de La notte nel cuore e sorprenderà tutti: a premere il grilletto è stato Serhat.

Le anticipazioni rivelano che la guardia del corpo di Tahsin confesserà la verità dopo un pesante interrogatorio, spiegando che aveva seguito Tahsin per proteggerlo, e quando ha visto un'ombra nel buio ha sparato, pensando che fosse uno dei Sansalan. Quando ha visto che aveva colpito Tahsin, Serhat ha avuto paura e ha inscenato l’agguato. Samet e la sua famiglia, almeno per questa volta, sono innocenti.

I Sansalan al centro dei sospetti di Tahsin

Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano che emergerà tutta la verità sul tentato omicidio di Tahsin. Nuh e lo stesso Tahsin saranno convinti che dietro l'agguato ci sia Samet, ma lui continuerà a dirsi innocente. Chi è stato a premere il grilletto contro Tahsin proprio a un passo dalla pace con i Sansalan? La verità sarà inaspettata e verrà rivelata dall'autore di tutto: Serhat, il fedele servitore di Tahsin. In un primo momento, l'uomo proverà a sviare le indagini accusando Cihan, che finirà in prigione. Nessuno crederà alla sua colpevolezza e quando Tahsin scoprirà che ad accusarlo è stato Serhat chiederà alla polizia di proseguire le indagini e mettere sotto torchio la sua guardia del corpo.

Nel frattempo, Tahsin farà mente locale con Nuh e gli farà leggere la dichiarazione che Serhat ha appena fatto alla polizia: è stato lui a sparare quella notte. Durante l'interrogatorio, la guardia del corpo continuerà ad accusare Cihan, ma alla fine il commissario gli tenderà una trappola, dicendogli che Tahsin ha ricordato tutto. Sentendosi con le spalle al muro, Serhat spiegherà alla polizia che si è trattato di un incidente e non voleva uccidere Tahsin.

La confessione di Serhat e il finto agguato

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Serhat racconterà tutto della notte dell'agguato. Spiegherà che Tahsin era stato invitato a casa Sansalan per una cena di riconciliazione e lui si era preoccupato.

Serhat dirà che aveva chiesto a Tahsin di accompagnarlo per paura che gli succedesse qualcosa, ma lui aveva rifiutato di avere con sé la guardia del corpo in una situazione di pace. L'uomo racconterà alla polizia di aver seguito di nascosto Tahsin per proteggerlo, e a un certo punto lui si è fermato in un bosco ed è sceso dall'auto. Serhat spiegherà che al buio ha visto un'ombra e pensando che fosse uno dei Sansalan ha fatto fuoco. Si scoprirà che quando ha visto Tahsin gravemente ferito, Serhat ha inscenato un agguato sparando anche contro l'auto per far ricadere la colpa sui suoi nemici.

La cena di Tahsin e Samet per stabilire la pace

Nelle puntate in onda in Italia, Cihan e Melek hanno deciso di vivere la loro storia senza più nascondersi.

I due hanno capito che per poter essere felici, le loro famiglie dovranno smettere di farsi la guerra. Entrambi sono andati a parlare con Tahsin e Samet per convincerli alla pace e ci sono riusciti. Tahsin ha accettato di smettere di fare la guerra a Sansalan in cambio del divorzio da Sumru. Samet ha accettato e ha firmato. Per suggellare la pace appena conquistata, le due famiglie si sono date appuntamento a cena, ma Tahsin non è mai arrivato a tavola. L'agguato ha creato nuovamente tensione in famiglia, perché Sumru e Nuh si sono scagliati contro Samet e Hikmet, certi che dietro tutto questo ci siano loro.