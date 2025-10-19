La trama del nuovo appuntamento de La notte nel cuore, in programma martedì 21 ottobre in prima serata su Canale 5, rivela che Samet verrà ricoverato in ospedale dopo aver accusato un'emorragia cerebrale. Cihan, invece, obbligherà suo fratello Esat a diventare il marito di Esma, in attesa di un figlio da lui.

Samet rischia la paralisi per un'emorragia cerebrale

Esma deciderà di tenere il bambino dopo che la ginecologa le diagnosticherà una malformazione importante all'utero. Canan ed Hikmet cercheranno di convincere la ragazza a interrompere la gravidanza mentre Sumru e Nihayet le staranno vicine in questo momento delicato della sua vita.

Canan confesserà a Bunyamin di aver intenzione d'impossessarsi del bambino una volta venuto alla luce.

Intanto Tahsin avrà intenzione di recarsi a villa Sansalan per sfrattare i suoi oppositori mentre Samet accuserà uno svenimento. L'uomo verrà portato in ospedale dove le sue condizioni di salute appariranno molto gravi. Il padre di Cihan verrà trasportato nella clinica universitaria di Ankara per contrastare l'emorragia cerebrale e la conseguente paralisi. La famiglia Sansalan avrà un confronto per affidare il ruolo di tutore legale di Samet.

Cihan obbliga Esat a sposare Esma

Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che la polizia non riuscirà a trovare il corpo di Gurcan nel giardino di Tahsin poiché lo avrà nascosto in un luogo segreto.

Nuh, intanto, apparirà contrariato quando scoprirà che Melek continua ad avere rapporti con Cihan. L'uomo scoprirà poi che è disponibile una data per celebrare il matrimonio con Sevilay tra una settimana.

Esma, invece insisterà a proseguire la gravidanza con grande disappunto da parte della sua famiglia. Canan pianificherà così un piano per rapire il bambino. Allo stesso tempo, Esat sarà costretto a seguire gli ordini di Cihan, diventando il marito di Esma. I due si sposeranno la sera stessa anche se poche ore dopo la cerimonia il giovane lascerà la sposa a letto da sola.

Cihan e Melek hanno convinto le rispettive famiglie a fare pace

Nel frattempo, nell'ultima puntata de La notte nel cuore andata in onda il 19 ottobre su Canale 5, Cihan e Melek hanno fatto in modo che le loro rispettive famiglie facessero pace e stringessero un accordo.

I due ragazzi sono riusciti a far cessare le ostilità tra Samet e Tahsin, che è riuscito a convincere il signor Sansalan a concedere il divorzio a Sumru.

Melek, intanto, ha detto a Nuh che ha fatto pace con Cihan e lui non ha preso bene la notizia. Infine Bunyamin e Canan hanno continuato a comportarsi da padroni, scatenando ostilità e ilarità di chi li ha conosciuti come domestici.