Nel finale della soap tv La notte nel cuore, il destino di Cihan resterà segnato dalle conseguenze della sparatoria. Dopo l’operazione riuscita, l’uomo tornerà alla vita, ma dovrà convivere per sempre con un proiettile rimasto nel torace, simbolo di una ferita che va oltre il corpo.

L’arrivo di Peri mette in crisi il matrimonio di Cihan e Melek

L'arrivo di Peri nella vita di Cihan porterà solo problemi nel suo matrimonio con Melek. La ragazza non potrà non notare che Peri ha messo gli artigli sul marito, ma Cihan minimizzerà sempre, dicendo che la moglie vede cose che non ci sono.

In realtà, Cihan avrà solo una gran paura. Sa perfettamente che tra lui e Peri ci sono stati dei "trascorsi lampo", ma non avrà nessuna intenzione di raccontarlo a Melek. È incinta, ha già attraversato dei momenti di difficoltà e non vorrà complicare ulteriormente le cose.

Fatto sta, però, che il loro segreto verrà a galla. Durante un loro incontro in bagno durante il matrimonio di Nuh e Sevilay, in cui Peri farà irruzione pur non essendo invitata, Melek li sentirà parlare proprio di quella nota.

Melek prende le distanze da Cihan, lui prova a riconquistarla

Non riuscirà a tollerare la mancanza di fiducia del marito, così lo lascerà. Loro vivono insieme a Sumru e Tahsin nella loro villa, ma quest'ultimo gli consiglierà di stare in albergo per alcuni giorni, almeno fino a quando le acque non si placheranno.

Cihan, però, non vorrà stare con le mani in mano e diverse volte proverà ad avere un contatto con la moglie, ma verrà puntualmente respinto. Troverà una soluzione estrema: inizierà a seguirla. Almeno una volta avrà la possibilità di poterle parlare.

Cihan ferito durante una rapina in gioielleria

Un giorno la seguirà mentre si recherà in gioielleria. La ragazza sarà lì per comprare un regalo per la madre, mentre Cihan l'aspetterà fuori, senza farsi vedere. A un certo punto, però, il ragazzo noterà che nel negozio è entrato un rapinatore e che sta puntando una pistola contro Melek. Non esiterà a entrare per difenderla e insieme a lui porterà una pistola che tiene sempre in macchina.

Quando il rapitore si renderà conto che Cihan è armato, non esiterà a sparare contro di lui, in pieno petto.

Ci sarà la corsa disperata in ospedale, Cihan verrà operato per arginare le ferite e al termine dell'operazione, il chirurgo avrà buone notizie solo a metà: l'operazione è andata bene, ma bisogna attendere che Cihan si risvegli, anche perché non sono riusciti a rimuovere il proiettile, visto che si trova troppo vicino al cuore.

Alla fine, Cihan si risveglierà e tornerà a vivere una vita normale, anche se per sempre dovrà convivere con il proiettile collocato nel petto.