Le anticipazioni su come finisce la prima e unica stagione de La notte nel cuore in programma su Canale 5 rivelano che per Melek arriverà il momento del parto. La donna diventerà mamma della sua bambina ma, prima di arrivare a quel momento, dovrà superare l'ennesimo momento di gran paura che metterà a rischio la vita del suo amato Cihan.

Grande felicità anche per la coppia composta da Nuh e Sevilay: dopo un periodo burrascoso e di grande tensione, la donna ritroverà finalmente il sorriso al fianco del suo amato.

Melek partorisce, Cihan in pericolo: come finisce La notte nel cuore su Canale 5

L'appuntamento con la soap La notte nel cuore continua ad appassionare il pubblico e, in vista del gran finale di sempre, per Cihan e Melek arriverà finalmente il momento di viversi la loro storia d'amore in maniera serena e pacifica.

I due ritroveranno la felicità dei vecchi tempi e si godranno le ultime settimane che porteranno poi alla nascita della loro primogenita.

Eppure, prima di arrivare al fatidico momento del parto, ci sarà l'ennesimo momento di paura da superare: i due, infatti, resteranno coinvolti in una rapina all'interno di una gioielleria e vivranno attimi di terrore e spavento.

Le anticipazioni sul finale della soap opera turca rivelano che Cihan, pur di proteggere la sua amata e la bambina che porta in grembo, non esiterà a beccarsi una pallottola, finendo in ospedale.

Sevilay ritrova la felicità nel finale della soap

Per fortuna tutto si risolverà nel migliore dei modi: l'uomo si salverà dopo il grande spavento e insieme alla sua amata si godrà l'arrivo della loro bambina.

La felicità trionferà anche per la coppia composta da Nuh e Sevilay: i due, dopo essersi lasciati alle spalle i momenti burrascosi del passato, decideranno di partire insieme per il viaggio di nozze, intenzionati a viversi serenamente questa nuova fase della loro vita.

Il successo de La notte nel cuore su Canale 5: la soap continua con i raddoppi serali

In attesa degli episodi conclusivi della soap, Mediaset ha scelto di confermare i raddoppi settimanali in prime time anche per le prossime settimane del mese di ottobre.

La notte nel cuore andrà in onda di martedì sera a partire dal 14 ottobre e, a tale appuntamento, si aggiungerà quello della domenica sera.

Una doppietta che, dal punto di vista Auditel, si è rivelata vincente, con una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori e punte del 18% di share su Canale 5. Numeri che, in queste settimane di settembre e ottobre, hanno permesso alla serie turca di tener testa agli ascolti delle fiction trasmesse su Rai 1, tra cui Balene-Amiche per sempre, ferma a una media di 2.7 milioni di spettatori.