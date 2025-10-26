Le anticipazioni di La notte nel cuore annunciano l’arresto di alcuni protagonisti della soap turca. Nella puntata che andrà in onda domenica 2 novembre alle 21:20 su Canale 5, Nuh finirà in carcere, mentre Melek e sua madre Sumru decideranno di non andarlo a trovare. La stessa sorte toccherà anche a Hikmet e Cihan. Spazio anche alle vicende di Tahsin, che continuerà a credere nell’innocenza del giovane Sansalan.

Melek, Sumru e Tahsin non vanno a trovare Nuh in carcere

Nuh e Hikmet verranno trasferiti in carcere in attesa del processo. Ci sarà una reazione inaspettata da parte dei familiari del ragazzo, poiché sua madre Sumru, la sua gemella Melek e Tahsin prenderanno una posizione netta e irrevocabile.

Tutti e tre, infatti, si coalizzeranno e decideranno di non andare a fare visita a Nuh mentre sarà dietro le sbarre. La loro scelta sarà dettata dalla volontà di dare un segnale chiaro e inequivocabile: ritengono che sia necessario che impari una volta per tutte la lezione e che maturi, riflettendo sul suo comportamento.

Tahsin ricatta Hikmet e crede nell'innocenza di Cihan

Nel frattempo, Tahsin deciderà di fare visita a Hikmet durante la sua detenzione in carcere. L’imprenditore, però, non lo farà con intenzioni benevole, bensì per ricattarla. Sarà chiaro con lei: se non ritirerà la denuncia, lui la farà arrestare per un crimine commesso in passato. Tahsin le ricorderà infatti di essere a conoscenza del suo coinvolgimento nell’incidente automobilistico che ha visto coinvolte Sevilay e Melek.

La sorellastra di Samet si troverà così di fronte a un bivio e dovrà decidere come agire. Intanto, proseguiranno le indagini sull’agguato ai danni di Tahsin, rimasto ferito da colpi di arma da fuoco. L’epilogo della vicenda porterà all’arresto di Cihan, accusato di tentato omicidio. Tuttavia, Tahsin continuerà a credere nell’innocenza del giovane Sansalan e sarà determinato a fare luce su quanto accaduto, scoprendo chi siano il mandante e il sicario che hanno cercato di ucciderlo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Nuh ha chiesto a Sevilay di sposarlo

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Nuh ha fatto la proposta di matrimonio a Sevilay, che ha accettato di diventare sua moglie.

Nel frattempo, Esat è stato costretto da Cihan a sposare Esma, dopo che è emersa la gravidanza della cameriera. Sumru ha offerto fin da subito il suo supporto alla nuora, che è diventata ufficialmente una Sansalan. Una svolta importante ha riguardato anche Bunyamin, che ha scoperto di essere figlio di Samet. Questa rivelazione ha cambiato radicalmente la vita del tuttofare e di sua moglie, che hanno abbandonato il ruolo di domestici per diventare ricchi.