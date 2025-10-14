Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan scoprirà con sgomento che Sevilay se n’è andata per sempre. Dopo la rottura con Nuh e la scoperta di non essere la vera figlia di Hikmet, la ragazza lascerà la Cappadocia, lasciando dietro di sé solo una lettera d’addio.

Sevilay deciderà di lasciare la Cappadocia

Sevilay non attraverserà un periodo per niente facile. La scoperta di non essere la vera figlia di Hikmet e la rottura con Nuh la porteranno a prendere coscienza di una cosa: in Cappadocia lei non ha nessuno. Nonostante Cihan le voglia bene, in Melek abbia trovato una vera amica e consideri Nihayet come una madre, la ragazza vorrà conoscere le sue vere radici.

Cihan le ha raccontato che il suo vero padre è morto, ma a Istanbul si trovano alcuni dei suoi fratelli biologici, così preparerà le valigie, pronta ad abbandonare la Cappadocia, un luogo che non si è mai rivelato una vera casa. Prima della partenza proverà a telefonare Melek per salutarla, ma la ragazza non le risponderà, impegnata nella faida tra sua madre e Halil, il padre ritrovato. Solamente Nihayet la vedrà prendere il taxi, ma Sevilay avrà già messo la valigia nel bagagliaio, quindi dirà a Nihayet che si sta recando da un amico per passare la serata insieme. Invece, sarà diretta alla stazione dei pullman per prenderne uno in direzione di Istanbul.

Nihayet troverà una lettera d’addio nella stanza vuota

Quella sera, Nihayet entrerà nella camera della ragazza e troverà una lettera d'addio. Correrà subito da Cihan e Melek. Visibilmente scossa, Nihayet dirà a Melek: "È successo qualcosa di molto spiacevole". Melek le chiederà preoccupata: "Cosa è successo?", e Nihayet confesserà: "Sevilay è andata via". Melek e Cihan proveranno a calmare la nonna, ma il panico crescerà quando scopriranno che Sevilay ha lasciato tutto: chiavi, carta di credito, vestiti, ogni cosa. Nella stanza, solo una lettera. Cihan leggerà la lettera ad alta voce: "Cihan, ti ringrazio per tutto. Non mi hai mai fatta sentire un’estranea nella tua famiglia, nemmeno per un giorno.

Nonostante tutto quello che è successo, mi sei stato vicino. Vi ringrazio tutti. Pagherò il mio debito con la tua famiglia. Dai un bacio a zia Nihayet da parte mia. Ho provato a chiamare Melek oggi, ma non sono riuscita a parlarle. Salutala per me, ti prego. Vi auguro di diventare una famiglia felice con il vostro bambino".

La famiglia Sansalan sarà sconvolta dalla partenza di Sevilay

La famiglia resterà senza parole. Nihayet si chiederà: "Che debito doveva saldare?", e Harika perderà la pazienza: "Basta, nonna, è una donna adulta: se n’è andata da sola". Ma la reazione dura di Harika provocherà l’ira di Nihayet: "Come puoi parlare così? Non ha nessuno, né soldi né parenti". Melek si sentirà in colpa, convinta che, se avesse risposto alle chiamate di Sevilay, avrebbe potuto fermarla.

Tuttavia, Nihayet capirà che Sevilay ha preso la sua decisione. Cihan vorrà riportarla a casa e le manderà un vocale: "Sevilay, ti prego, facci sapere come stai. Qui troverai sempre una porta aperta". La famiglia resterà senza parole, mentre fuori, nella notte fredda della Cappadocia, il pullman di Sevilay si allontanerà verso Istanbul.