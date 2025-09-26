Nelle prime puntate de La notte nel cuore, Cihan e Sevilay si separeranno con un divorzio consensuale. Nonostante l’addio, lui le prometterà di aiutarla a ritrovare il padre biologico, ma scoprirà che l’uomo è morto e dovrà poi darle la notizia.

La separazione tra Cihan e Sevilay con il divorzio consensuale

Tra Cihan e Sevilay finirà ufficialmente. Arriverà il divorzio consensuale, ma il ragazzo le prometterà una cosa: nonostante tutto, l'aiuterà a ricostruire il suo passato, visto che la ragazza si sente senza un'identità da quando ha scoperto di essere stata adottata.

La scoperta della morte del padre e la partecipazione di Cihan al funerale

Cihan inizierà le ricerche e grazie all'aiuto di Nazim troverà il padre di Sevilay, ma l'uomo è morto da poche ore. Cihan non se la sentirà di darle subito la notizia e vorrà anche capire che tipo d'uomo era. Scoprirà che ha avuto altri figli e Cihan vorrà incontrarli al suo funerale, ma proprio durante la funzione Samet verrà colpito da infarto e Cihan lascerà tutto in sospeso per correre dal padre.

Solo dopo tanto tempo deciderà di parlare con Sevilay, dandole appuntamento in un bar. La ragazza sa che Nuh potrebbe reagire male alla cosa, così, prima di presentarsi all'appuntamento, gli invierà un messaggio vocale.

La rivelazione di Cihan a Sevilay durante il loro incontro al bar

Cihan si presenterà a lei con fare esitante, offrendole un caffè e chiedendole come stia. Sarà allora che rivelerà ciò che finora aveva taciuto. "Sevilay, tuo padre è morto. Sono riuscito ad andare soltanto al funerale", dirà Cihan con voce grave, mentre la ragazza reagirà con calma: "Non è un problema, non lo conoscevo".

La conversazione prenderà una piega inattesa quando Cihan accennerà ai fratelli che la giovane non ha mai incontrato. "In realtà sono andato al funerale per conoscere i tuoi fratelli", confesserà, spiegando che il suo intento principale era capire che tipo di persone fossero e come avrebbero reagito alla notizia dell’esistenza di Sevilay.

Le reazioni contrastanti di Sevilay e il futuro rapporto con i fratelli

Il dialogo si farà carico di emozioni contrastanti: da un lato la sincerità di Cihan, dall’altro l’indifferenza apparente di Sevilay, che minimizzerà la questione. "Non li ho mai visti finora, se li incontrassi tra un mese o tra cinque mesi non cambierebbe nulla", dirà la ragazza.

Nonostante ciò, Cihan insisterà, pronto ad aiutarla: "Ma guarda, se davvero vuoi incontrare i tuoi fratelli, posso occuparmene. Posso aiutarti".

Chissà se Sevilay accetterà davvero la possibilità di conoscere i suoi fratelli, o se continuerà a mantenere le distanze da un passato familiare che non ha mai sentito suo.