La notte nel cuore si conferma uno dei prodotti più visti e apprezzati dal pubblico nell'attuale palinsesto serale di Canale 5.

La soap opera turca riesce a tenere banco con ottimi ascolti anche con il doppio appuntamento settimanale che, dal 14 ottobre in poi, si sposterà ufficialmente al martedì.

Tuttavia, la scelta di puntare sulla doppia puntata, comporterà a un anticipo del gran finale di sempre della serie turca, la quale chiuderà i battenti e saluterà il suo affezionato pubblico entro il prossimo dicembre.

Gli ottimi ascolti della soap La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5

In queste settimane autunnali, l'appuntamento con La notte nel cuore si sta rivelando uno di quelli maggiormente seguiti dal pubblico.

La soap opera riesce a difendersi nel migliore dei modi anche con la doppia puntata settimanale, registrando una media complessiva di oltre due milioni e mezzo di spettatori, con uno share che oscilla tra il 15 e il 17%.

Numeri ben superiori a quelli registrati da Canale 5 nel corso delle ultime settimane con gli show, tra cui Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker, fermo sulla soglia dei 2 milioni di spettatori e anche il Grande Fratello che, con Simona Ventura, è crollato sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori alla terza puntata.

Il gran finale de La notte nel cuore previsto entro il mese di dicembre su Canale 5

Il doppio appuntamento in prime time con La notte nel cuore risulta confermato per tutto il mese di ottobre e non si esclude che Mediaset possa puntare su una serie di raddoppi anche durante il mese di novembre, mettendo un po' in stand-by le nuove fiction italiane dopo il crollo subito da Buongiorno mamma 3 con Raoul Bova.

In questo modo verrà data un'ampia accelerata alla messa in onda della soap opera turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay: il gran finale di sempre della prima e unica stagione, infatti, risulta previsto in palinsesto entro il mese di dicembre.

La soap dovrebbe salutare il suo pubblico e chiudere i battenti entro il periodo natalizio, dopodiché la fascia del prime time sarà occupata da nuove serie turche in prima visione assoluta.

Mediaset pronta a trasmettere nuove serie turche in prima visione assoluta

Nonostante la premessa di Pier Silvio Berlusconi di voler ridurre il numero di ore dedicate alla programmazione delle serie turche, Mediaset continua ad acquistare prodotti che andranno in onda nel corso del 2026 in prima visione.

Tra queste The Night Fall, dramma romantico trasmesso sul canale turco ATV e Respect of Matter, remale turco della fiction L'onore e il rispetto con Gabriel Garko, trasmesso su Kanal D tra il 2014 e il 2015.