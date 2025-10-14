Il 14 ottobre è stata pubblicata l’intervista che Helena Prestes e Javier Martinez hanno concesso a Chi Magazine, la prima da quando si sono trasferiti a Terni. Gli ex concorrenti del Grande Fratello hanno parlato dei loro progetti futuri e Helena ha sorpreso tutti svelando che lei e il compagno stanno provando ad avere un bambino a soli otto mesi dall’inizio della loro storia d’amore.

Le dichiarazioni di Helena sul futuro

Non è passato neanche un anno da quando Helena e Javier si sono innamorati, eppure stanno già facendo progetti molto importanti.

Impegnati con il trasloco nella loro nuova casa a Terni, hanno raccontato della vita insieme lontano dalle telecamere, delle difficoltà che hanno dovuto affrontare quest'estate e di quello che vorrebbero che fosse il loro futuro in coppia.

Quando gli è stato chiesto se è vero che presto convoleranno a nozze, Javier ha risposto: "L'intenzione è quella, tutto sta funzionando nel modo giusto".

"Finirà che glielo chiederò io", ha scherzato Helena.

La dichiarazione che ha sorpreso di più i fan, però, è quella sul figlio che lei e il compagno vorrebbero avere: "Ho paura, ma c'è lui con me e so che è tutto vero e possibile. Non stiamo prendendo precauzioni, stiamo provando ad avere un bambino".

La gioia dei sostenitori della coppia

La nuova intervista di Helena e Javier ha sorpreso in positivo i loro fan, soprattutto perché hanno avuto conferma di quanto il sentimento tra i due sia sempre più forte e solido.

"Non vedo l'ora di diventare zia", "Siete unici e speciali", "Il vostro è un amore puro e sano, è una gioia starvi accanto", "Vi auguro ogni bene", "Vi ho amati dal primo momento, siete meravigliosi", "Che tutti i vostri desideri si possano avverare", "Che coppia, siete un sogno", "La paura che provi, è la più bella del mondo", "Fantastici", "Profumate di semplicità e normalità", "Solo cose belle per voi", si legge sotto a un tweet che la finalista dello scorso Grande Fratello ha postato per invitare i suoi sostenitori a leggere ciò che lei e Javier hanno raccontato sul futuro.

La vita a Terni tra sport e cene in casa

Helena e Javier hanno lasciato Milano dopo l’estate: la decisione è stata presa per permettere al ragazzo di tornare a giocare a pallavolo a livello professionale, dato che Javier è un pallavolista di mestiere.

Almeno fino alla fine della stagione, gli "Helevier" vivranno a Terni in una villetta che hanno affittato e dove trascorrono la maggior parte delle loro giornate.

Quando non lavora, Helena ama occuparsi della casa e il compagno apprezza molto le cene che lei prepara e che trova al suo ritorno dagli allenamenti