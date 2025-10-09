Esma tenterà di farla finita e Nihayet la troverà in fin di vita nella puntata de La notte nel cuore di domenica 12 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che la ragazza sarà portata urgentemente in ospedale e si riprenderà dopo le cure dei medici. Cihan andrà a trovare Esma e scoprirà che la ragazza è incinta di Esat che le ha chiesto di abortire.

Esma disperata per il cambiamento di Esat

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che dopo l'entrata in famiglia di Bunyamin, Turkan sarà sempre più invidiosa delle sue colleghe. Canan, infatti, in quanto moglie di Bunyamin avrà tutti i privilegi di una Sansalan e questo farà infastidire non poco la domestica.

Come se non bastasse, Turkan vedrà il ciondolo uguale a quello di Esma nel cestino della stanza di Esat e avrà la conferma che tra i due c'è una relazione. Sopraffatta dalla gelosia, Turkan andrà dalla giovane collega e le dirà che il suo amato ha buttato il suo regalo, facendole crollare ogni speranza. Qualche ora dopo, Esma verrà trovata in fin di vita nella sua camera dopo aver tentato di farla finita con dei farmaci. La situazione sarà grave e Nihayet si prodigherà per aiutare al meglio la ragazza. Sarà la nonna a trovare il suo biglietto di addio e a capire che Esma ha compiuto questo gesto disperato perché delusa da Esat. Nihayet consegnerà il biglietto a Cihan che prometterà di aiutare la ragazza con ogni mezzo in suo potere.

Cihan prometterà che aiuterà Esma

Nella puntata de La notte nel cuore in onda domenica 12 ottobre, Esma si riprenderà fisicamente, ma moralmente sarà ancora molto giù. Cihan andrà a trovarla e la aiuterà a sfogarsi. La ragazza spiegherà che si è accorta di essere incinta, ma quando lo ha detto a Esat lui ha reagito malissimo. Esma in lacrime racconterà che il suo amato le aveva promesso di sposarla ma quando ha saputo del bambino le ha chiesto di abortire. Cihan non avrà nessuna intenzione di costringere la ragazza ad interrompere la gravidanza e le assicurerà che tutto si risolverà per il meglio. Nel frattempo Esat, ignaro di tutto, si troverà in un locale in compagnia di una ragazza e la inviterà a seguirlo in hotel.

Esma potrà contare su Nihayet e Sumru che prenderanno a cuore la sua situazione e saranno pronte a sostenerla in qualunque decisione.

Nihayet aveva provato a mettere in guardia Esma su suo nipote

Nelle puntate precedenti, Esat ha conquistato il cuore di Esma. Il fratello di Cihan non si è limitato a sedurre la giovane cameriera, ma si è spinto oltre anche con le promesse. Esat ha parlato a Esma di matrimonio e lei si è illusa che davvero potesse coronare il suo sogno. Nihayet si è accorta della relazione tra suo nipote e la cameriera e ha provato a mettere in guardia Esma, chiedendole di non illudersi perché le storie tra i ricchi e la servitù vanno sempre a finire male. Esma, tuttavia, non si è lasciata convincere e ha precisato più volte che Esat non è come gli altri e lui l'avrebbe portata all'altare perché la ama davvero.