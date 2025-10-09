Le anticipazioni spagnole de La Promessa annunciano nuove indagini in corso alla tenuta, volte a fare luce sulla misteriosa camera segreta. Nelle prossime puntate in onda su Rete 4, Curro vorrà scoprire qualcosa in più sulla stanza dove ha vissuto sua madre Dolores, chiedendo a Ramona di fornirgli qualche informazione. Tuttavia, l’anziana signora lo caccerà via di casa. Nel frattempo, Angela troverà un telegramma di Lorenzo nella stanza di Cruz. Ci sarà spazio anche per un'insolita vicenda che porterà scompiglio nella cucina dei marchesi: alcuni sacchi di farina spariranno misteriosamente.

Curro chiede a Ramona informazioni su Dolores

Curro continuerà a cercare risposte sul passato della madre Dolores e sulla stanza segreta in cui ha vissuto. Deciderà quindi di chiedere aiuto a Ramona, ma l’anziana lo caccerà via con rabbia, rifiutandosi di riaprire quei dolorosi ricordi. Jana, invece, porterà avanti le sue indagini e riuscirà finalmente ad aprire la porta misteriosa, scoprendo un passaggio nascosto che la condurrà a nuove verità. Nel frattempo, Cruz andrà su tutte le furie quando scoprirà che Alonso ha lasciato il palazzo di Madrid a Catalina.

Angela ha dubbi sul viaggio di Lorenzo De La Mata

Nel frattempo, Angela troverà un telegramma di Lorenzo nella stanza di Cruz, che la porterà a sospettare del vero motivo del viaggio del capitano.

Alonso, invece, sarà alle strette: avrà urgente bisogno di denaro e cercherà di convincere Martina e Catalina a vendere il terreno per ottenere liquidità, ma non riuscirà a far cambiare loro idea. Cruz, allora, elaborerà un piano per manipolare Martina, approfittando della sua ingenuità. Nel frattempo, Jana deciderà di tenersi fuori dagli affari di famiglia, ma Leocadia la spingerà a ribellarsi. Una misteriosa sparizione di alcuni sacchi di farina creerà tensione in cucina, e la scoperta del colpevole sorprenderà tutti. Ana, infine, continuerà a cercare un dialogo con Santos, coinvolgendo Petra nelle conversazioni.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Jana e Manuel sono andati in viaggio di nozze

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Jana e Manuel sono partiti per il viaggio di nozze, trovando ospitalità presso una coppia di anziani signori. I due coniugi si sono mostrati felici di accogliere la coppia, raccontando loro alcuni aneddoti sulla loro lunga vita insieme. Nel frattempo, Angela è arrivata alla tenuta, provocando agitazione in Leocadia. L’amica della marchesa, infatti, pur vivendo da mesi a palazzo senza mai lamentarsi, ha chiesto immediatamente alla servitù di poter cambiare stanza non appena sua figlia si è stabilita a casa di Alonso. Simona e Candela hanno notato questo comportamento, sospettando che Leocadia non volesse dormire accanto a sua figlia per qualche motivo a loro sconosciuto.