Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Cihan farà una scoperta sconvolgente: sarà Esat il responsabile del sequestro di Esma. La verità emergerà in modo brutale, travolgendo gli equilibri della famiglia Sansalan e spingendo Cihan a denunciarlo alla polizia, facendolo arrestare.

Cihan deciderà di dare una lezione al fratello Esat

Cihan sarà molto duro con suo fratello Esat, visto il comportamento poco responsabile che avrà anche nei confronti della moglie Esma. A volte sembrerà quasi che ci tenga più Cihan a Esma e al suo bambino che lo stesso Esat.

Per far sì che si responsabilizzi di più, Cihan bloccherà le sue carte di credito, spingendolo verso il lavoro per avere i soldi. Esat, però, non sarà dello stesso parere e in combutta con sua zia Hikmet penserà di inscenare il sequestro di Esma per estorcere a Cihan un milione di dollari.

Il piano di Esat e la trappola del riscatto

Soldi che Cihan non avrà, ma quando Tahsin sentirà che la giovane Esma è in pericolo di vita, non ci penserà due volte a dare al nipote il milione necessario. Esat sarà convinto di averla fatta franca, senza immaginare che, molto presto, il fratello scoprirà tutto e lo beccherà proprio con in mano la valigetta contenente i soldi.

Lo scontro finale e l’arresto di Esat

Quando Cihan si ritroverà il fratello davanti, perderà completamente il controllo. In preda alla rabbia, lo affronterà faccia a faccia: "Dammi quella borsa, Esat. Che uomo sei diventato?". Esat proverà a giustificarsi, sostenendo di averlo fatto per necessità: "Mi hai lasciato senza soldi, hai bloccato i miei conti. Ho cercato un’altra soluzione". Ma Cihan, sconvolto, gli risponderà con fermezza: "E la soluzione era far rapire tua moglie? Farla morire di paura?". Il confronto sarà carico di emozione e si concluderà con qualcosa di inaspettato: Cihan denuncerà il fratello alla polizia. "Hai superato ogni limite, Esat. È finita. Ora lo spiegherai ai poliziotti".

Quando gli agenti arriveranno nel luogo in cui Esat teneva la valigetta nascosta – che è lo stesso in cui è rimasta segregata Esma – Esat tenterà di scappare, ma Cihan lo fermerà con parole gelide: "Non c’è un mondo in cui te la cavi così". Davanti agli occhi di Cihan, Esat verrà arrestato. "Commissario, non è come sembra. È lui che vuole la nostra eredità", griderà Esat disperato, mentre Cihan resterà impassibile. La sua decisione sarà definitiva: il tradimento di Esat non avrà più perdono e Cihan non avrà alcuna intenzione di rivelare alla famiglia che il fratello si trova in carcere. Dirà a tutti che ha spedito Esat ad Antalya per risolvere alcuni problemi in uno degli hotel di famiglia situati nella zona.