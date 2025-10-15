In queste ore, Lorenzo Pugnaloni ha svelato nuovi dettagli su quello che è successo nel corso della registrazione di Uomini e donne del 14 ottobre. Tra le anticipazioni che l'esperto di gossip ha diffuso su Instagram, ci sono anche quelle sulla furiosa reazione che ha avuto Agnese De Pasquale quando Federico Mastrostefano ha detto che non sarebbe attratto da lei. Alle riprese di martedì scorso, inoltre, hanno partecipato anche Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani, innamoratissimi anche lontano dai riflettori.

Tensione tra i senior durante la sfilata e i balli

Il 15 ottobre sono trapelate nuove anticipazioni su quello che è accaduto il giorno precedente negli studi di Uomini e donne, dove si è svolta una nuova registrazione.

Federico e Agnese sono stati protagonisti di diversi momenti di tensione, in particolare dopo che il cavaliere ha detto che non si sente attratto al cento per cento dalla dama. Lei, però, è intervenuta immediatamente per smentire Mastrostefano e per raccontare a tutti in merito ai baci che si sono scambiati la sera prima, dopo aver cenato insieme.

I due hanno anche fatto un ballo, ma AgneseDe Pasquale si è arrabbiata ancora di più, mandando 'a quel paese' l'uomo che sta frequentando da un mese tra alti e bassi.

Anche tra Mario e Sebastiano c'è stato un duro scontro durante la sfilata femminile: Lenti ha definito Magda "vuota" e Mignosa è intervenuto per difenderla, e questo ha dato il via ad un accesissimo battibecco.

Giovanni e Francesca, invece, sono tornati agli Elios come ospiti e hanno confermato che tra loro procede tutto a gonfie vele: lui, in particolare, si è emozionato quando la compagna ha parlato dei suoi figli e del bel rapporto che sta instaurando con loro.

Cristiana attaccata dagli opinionisti

Sempre nel corso della registrazione di Uomini e donne del 14 ottobre, Cristiana è stata presa di mira da entrambi gli opinionisti del programma.

La reazione fin troppo pacata che la tronista ha avuto alla notizia che Jakub ha accettato di diventare un corteggiatore di Sara, ha spinto sia Gianni Sperti che Tina Cipollari a definirla falsa.

La 22enne, però, non si è scomposta e ha attaccato il suo ex pretendente sostenendo che avrebbe dimostrato che sarebbe lì solo per visibilità.

Sara infastidita con il pubblico in studio

Chi ha partecipato alle riprese di Uomini e donne del 14 ottobre, inoltre, ha svelato a Lorenzo Pugnaloni che Sara avrebbe lanciato diverse occhiatacce al pubblico perché non l'avrebbero applaudita.

Probabilmente la tronista si sarebbe aspettata una reazione diversa da parte delle persone al suo gesto di richiamare Jakub per chiedergli di corteggiarla, e questo l'avrebbe portata a mostrarsi parecchio infastidita con tutti i presenti.