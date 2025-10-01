Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh accecato dalla gelosia arriverà a minacciare la sorella Melek. Quando lei deciderà di andare a vivere con Cihan, il gemello la metterà con le spalle al muro: "Se mi lasci, dimenticami".

Nuh perde il controllo e tenta di colpire Harika

Melek si ritroverà a fare una scelta difficile. Ormai la rabbia di Nuh sarà ingestibile, ma il culmine arriverà quando, per errore, il ragazzo tenterà di uccidere Harika. La situazione farà scattare la rabbia di Cihan, che vorrà farlo fuori a tutti i costi, stanco del suo modo di fare violento.

A fermarlo ci penserà Melek, proteggendo il fratello con il suo corpo. Cihan non si azzarderebbe mai a spararle contro, anche perché in grembo porta il suo bambino.

Cihan affronta Nuh e mette Melek davanti a una scelta

Cihan si tirerà indietro, ma questo non vorrà dire fare la pace con Nuh. Avrà un duro confronto con Melek e la metterà davanti a una scelta: se tiene veramente a lui, non deve più vivere sotto lo stesso tetto di Nuh, ma trasferirsi a casa sua.

Melek decide di trasferirsi da Cihan con il bambino

Per Melek sarà una scelta difficile da prendere, perché non vorrebbe rinunciare al gemello, ma capirà che non può escludere Cihan dal suo futuro, così sceglierà di andare a vivere con lui.

Gli chiederà solo il tempo di fare le valigie e di parlare con la sua famiglia.

Appena Melek giungerà alla villa, troverà Nuh in salotto. Non lo degnerà neanche di uno sguardo e andrà subito in camera sua a fare le valigie. Nuh la seguirà, capendo che la sorella sta prendendo una scelta drastica.

Lo scontro finale tra fratello e sorella

La tensione tra Melek e Nuh raggiungerà un punto di rottura. Stanca e senza più forze, Melek si preparerà a lasciare la casa, mentre Nuh cercherà disperatamente di fermarla. “Melek, che stai facendo? Dove vai?”, insisterà lui, incredulo. “Da Cihan”, risponderà lei con decisione, lasciandolo senza parole.

Nuh proverà a farle cambiare idea, ricordandole tutto ciò che hanno vissuto insieme e il dolore che le persone intorno a loro hanno causato, ma Melek non si lascerà convincere.

"Non resisto più. Voglio crescere mio figlio con l’uomo che amo, con suo padre. Capisci, Nuh?”, dirà con voce spezzata.

L’ultimatum di Nuh a Melek: 'Se mi lasci, dimenticami'

Il confronto diventerà sempre più acceso, fino a quando Nuh, disperato, lancerà un ultimo avvertimento: “Se esci da quella porta, dimenticami, non ci sarà più Nuh per te”.

Melek non si farà intimidire, terminerà i bagagli e lascerà quella stanza, decisa ad andare via, mentre Nuh smetterà di implorarla a non compiere quel passo che potrebbe cambiare per sempre il loro destino.