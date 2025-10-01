Martedì 30 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne che i fan potranno vedere su Canale 5 tra qualche settimana, ma sul web sono già disponibili le anticipazioni di tutto quello che è accaduto in studio tra i personaggi più discussi del cast. Gemma Galgani ha pianto perché Mario Lenti non intende più frequentarla, mentre Agnese De Pasquale si è lamentata dell'atteggiamento di Federico Mastrostefano prima di chiudere la conoscenza.

Gemma non si rassegna

Gemma è stata tra i protagonisti delle nuove riprese di Uomini e donne che si sono svolte negli studi Elios il 30 settembre.

Le anticipazioni rivelano che la dama ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione continuando a riproporsi a Mario.

Sebbene la loro conoscenza sia finita più di una settimana fa (quando lui ha chiarito che da parte sua c'è solo amicizia), Galgani ha insistito chiedendo un'altra possibilità al cavaliere tra le lacrime.

Per la seconda registrazione consecutiva, infatti, la dama ha pianto nel tentativo di convincere Lenti a dare un'ultima chance al loro rapporto, ma lui non si è lasciato intenerire e ha ribadito la propria posizione.

Le lamentele di Agnese in studio

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 30 settembre, Agnese e Federico sono stati messi faccia a faccia perché lei aveva qualcosa da rimproverargli.

Secondo la dama, il cavaliere avrebbe dovuto dirle subito che da parte sua c'era solo un'attrazione mentale e non fisica, così lei non si sarebbe creata false speranze per il futuro.

Al termine di un confronto piuttosto acceso, la protagonista del trono Over ha ribadito che non intende frequentare più Mastrostefano, quindi ha chiuso la conoscenza.

A far discutere, però, sono stati anche gli schiaffi che Isabella ha dato a Christian durante un litigio: si dice, però, che questi gesti di stizza della dama potrebbero non andare in onda.

Nessun aggiornamento sul percorso di Flavio

Nella seconda ed ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, non si è parlato né di Sara né di Flavio.

Le anticipazioni del web svelano che Maria De Filippi ha dedicato un po' di tempo solo a Cristiana e alle esterne che ha fatto con due corteggiatori, mentre gli altri due tronisti sono rimasti "in panchina".

I fan erano curiosi di sapere cos'è successo dopo che Ubirti è uscito dallo studio per raggiungere Martina e Denise (che non si erano presentate alle riprese del 29 settembre dicendo alla redazione che volevano autoeliminarsi), ma molto probabilmente riceveranno questi aggiornamenti lunedì prossimo, quando il cast si ritroverà agli Elios per una nuova registrazione.