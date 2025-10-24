Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Bunyamin subirà un doppio colpo: Turkan gli rivelerà di aver avuto rapporti con lui solo per ottenere un erede Sansalan, mentre poco dopo scoprirà che Canan frequenta un altro uomo, Halil Çakırcı, facendo calare il gelo sul loro matrimonio.

Turkan confesserà il vero motivo dei rapporti: voleva un erede Sansalan

Per Bunyamin ci sarà una bella doccia gelata quando scoprirà che Turkan è andata a letto con lui solo perché puntava a rimanere incinta e ad avere un figlio che fosse un erede Sansalan. La verità verrà a galla durante uno dei loro incontri: lei gli chiederà di usare una protezione, ma Bunyamin le risponderà che se ne potrebbe fare anche a meno, perché è sterile e non potrebbe metterla incinta.

Turkan sarà una furia e senza risparmiarsi gli dirà che non vuole più saperne di lui e che l’unico motivo per cui ha scelto di avere dei rapporti è che avrebbe voluto un figlio che portasse il cognome Sansalan. Bunyamin resterà senza parole, visto che Turkan gli aveva giurato di essere innamorata di lui. Resterà profondamente deluso anche quando la ragazza deciderà di non restituirgli il prezioso bracciale di diamanti che lui le ha regalato. “È una ricompensa per tutto quello che c’è stato tra noi”, gli dirà.

Bunyamin sconvolto: tra sfogo interiore e rancore verso le “donne inferiori”

Dopo l’incontro, Bunyamin sarà sempre più sconvolto per quanto accaduto e parlerà tra sé: “E poi se mi mettessi pure con donne di classe inferiori, succederebbe sempre questo?

Vivo in zone turistiche: arrivano turiste, stanno due giorni e se ne vanno. Almeno non ti complicano la vita. Io sono ancora sposato, ma mia moglie non mi basta? Canan è europea, occhi chiari, intelligente”.

La foto rivelatrice: Canan a cena con Halil Çakırcı sotto gli occhi di Bunyamin

A un certo punto, in mezzo alla strada, Bunyamin incontrerà un suo amico. “Che ci fai qui?”, gli chiederà e l’amico gli risponderà: “Ci siamo scattati una foto, tipo quelle da turisti, e siamo venuti a prenderla”. Bunyamin guarderà le foto che ci sono appese e a un certo punto ce ne sarà una con due ragazze in primo piano, ma sullo sfondo si vedrà Canan nel tavolo di un ristorante in compagnia di un altro uomo.

Il momento di gelo scatterà quando la domanda decisiva cadrà come un peso: “Chi è quello accanto a lei? È Halil Çakırcı”. Sarà l’ex di Sumru, in quella foto, a guardare Canan con occhi languidi.

Questa rivelazione scatenerà interrogativi sul rapporto tra Canan e Halil e metterà in allarme chi fino a quel momento pensava che la donna fosse al di sopra di ogni sospetto. Bunyamin non immaginerà che Halil sta vicino alla moglie solo per rubarle i soldi ereditati dai Sansalan.