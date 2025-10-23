Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Bunyamin capirà di essere stato usato: Turkan ha iniziato a frequentarlo solo dopo aver scoperto che è un Sansalan e che desidera un figlio. Il castello di bugie crollerà quando lui ammetterà di essere sterile, rendendo vano il suo piano di restare incinta per legarsi agli Sansalan.

Turkan cercherà Bunyamin solo dopo aver scoperto che è uno Sansalan

Turkan inizierà a flirtare con Bunyamin, ma non si tratterà di amore a prima vista: inizierà a interessarsi a lui solo quando scoprirà che è uno Sansalan.

Turkan conosce anche il desiderio di Bunyamin di diventare padre. Canan non è mai riuscita a restare incinta e Turkan penserà bene di provare a dare un erede a Bunyamin, così da sistemarsi economicamente. Inizieranno una serie di incontri segreti in albergo e, in uno di questi, Turkan riceverà un regalo prezioso che sembrerà suggellare un momento di felicità: un bracciale di diamanti.

Una relazione di hotel, diamanti e menzogne reciproche

Turkan indosserà il gioiello e si sentirà quasi incredula davanti allo sguardo di Bunyamin. "Ti stanno davvero bene Turkan, sono diamanti questi". E lei, confusa ma lusingata, chiederà conferma: "Davvero? Mi stanno bene sul serio?". Bunyamin le risponderà: "Meriti di più.

Meriti quelli ancora più belli".

Nel clima di leggerezza arriverà però un dettaglio inatteso: Turkan mostrerà una scatola e, alla domanda su cosa contenga, giungerà la spiegazione: "L’ho preso per te per il controllo delle nascite, per evitare problemi." A quel punto, Bunyamin rivelerà una verità taciuta per lungo tempo: "Hai speso soldi per niente. Io non posso avere figli. Sono sterile".

La rivelazione sulla sterilità farà esplodere la vera natura di Turkan

La rivelazione provocherà una reazione furiosa. Turkan, in preda al disprezzo, esploderà: "Se non posso partorire uno Sansalan, a cosa mi servi? Che dovrei fare, guardare solo le tue sopracciglia e i tuoi occhi neri?". Bunyamin, ferito, proverà a riportarla alla realtà: "E l’amore?

Le cose che mi dicevi? Il mio sorriso, il mio profumo, tutto quello che giuravi di amare?". Lei lo deriderà: "Ma ci credevi davvero? Poverino, eri proprio ingenuo".

Quando Bunyamin pretenderà indietro il bracciale di diamanti, la risposta sarà definitiva: "Non te lo ridarò mai". "Ma ho speso un patrimonio", ribatterà lui, "Dammelo". E lei affonderà il colpo finale: "Contalo come un premio per quello che abbiamo vissuto. Ci vediamo".

Bunyamin resterà da solo in silenzio, mentre tutto quello che credeva amore si sbriciolerà davanti ai suoi occhi sotto il peso di parole che non si potranno più cancellare.