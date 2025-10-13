Nella 25esima puntata de La notte nel cuore in programma il 14 ottobre su Canale 5, Sumru divorzierà ufficialmente da Samet Sansalan come richiesta per sancire la pace tra le rispettive famiglie. Tahsin, invece, verrà ritrovato in fin di vita in un bosco [VIDEO] dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola.

Sumru e Samet divorziano

Melek e Cihan parleranno coi propri famigliari per proporre loro una tregua. Tahsin dirà alla giovane di essere disposto a fare pace coi Sansalan. L'uomo riunirà poi Nun, Melek, Sevilay e Sumru per parlare dell'armistizio avanzato da Cihan.

Tutti accetteranno di firmare il patto e sotterrare l'ascia da guerra. Tahsin richiederà l'immediato divorzio tra Sumru e Samet, che firmerà le carte senza opporre resistenza. In cambio i Sansalan manterranno la loro villa e l'albergo, cambiandoli il nome. Per questo motivo verrà organizzata una cena per celebrare la pace in famiglia. Tahsin non prenderà parte all'evento, facendo preoccupare tutti.

Tahsin riceve un colpo di pistola

Dalle trame de La notte nel cuore si apprende che Nuh sarà informato da una telefonato che lo metterà in guardia sul pericolo che sta correndo Tahsin. La macchia dell'uomo verrà trovata con alcuni bossoli conficcati nella lamiera e con tracce di sangue nell'abitacolo.

Nuh incolperà i Sansalan mentre Sumru crederà che Samet sia l'autore dell'attentato. Allo stesso tempo, Melek (Hafsanur Sancaktutan) si preoccuperà per la nuova frattura tra le famiglie. Cihan prometterà alla fata che farà da mediatore tra le famiglie.

Tahsin, invece, verrà ricoverato in ospedale dopo essere stato trovato ferito in un bosco. I medici estrarranno il proiettile ma la vita del paziente rimarrà appesa a un filo. Nihayet darà la colpa a Samet che rigetterà ogni addebito e per questo inizierà a sospettare di Hikmet.

Cihan ha portato Melek in ospedale per alcuni dolori addominali

Nel frattempo, nell'ultima puntata de La notte nel cuore andata in onda il 12 ottobre in prima visione su Canale 5, Nuh (Aras Aydın) e Sevilay hanno fatto finalmente la pace mentre Cihan ha portato Melek in ospedale dopo aver accusato dei dolori addominali.

La ginecologa ha tranquillizzato la coppia sul prosieguo della gestazione. Cihan ha riaccompagnato l'amata al lavoro.

Sansalan, invece, hanno accettato a fatica Bunyamin e Canan come parte della loro famiglia mentre Samet ha scoperto che Tahsin ha cambiato il nome dell'hotel. Quest'ultimo si è recato a casa del signor Sanalsan con alcuni ufficiali giudiziari, affermando che anche la villa è di sua proprietà.

Infine Esma ha provato a togliersi la vita dopo che Turcan le ha mostrato il ciondolo che aveva regalato ad Esat.