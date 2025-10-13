Nei nuovi episodi della soap turca La forza di una donna, il pericoloso Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) sequestrerà Bahar (Özge Özpirinçci) e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) per far uscire il suo nemico Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) allo scoperto.

Nezir scopre dove si nasconde Sarp

La convivenza forzata tra Piril (Ahu Yagtu) e Bahar nel rifugio sicuro trovato da Sarp, non proseguirà a lungo. In particolare, Piril tenterà di farla finita, non appena vedrà suo marito Sarp rivolgere sempre più attenzioni alla prima moglie Bahar.

Dopo essere stata messa in salvo proprio da quest’ultima, Piril verrà portata via da suo padre Suat (Gazanfer Ündüz). Un giorno, Sarp andrà a fare un po’ di spesa da solo, ma durante il tragitto perderà il controllo della sua automobile per non aver visto una mucca in mezzo alla carreggiata.

Proprio durante l’assenza di Sarp, il suo nemico Nezir scoprirà il suo rifugio grazie a una cimice nascosta nella nuova camera d’albergo di Piril. A quel punto, Nezir si recherà sul posto insieme ai suoi uomini armati e farà rapire Bahar, Nisan e Doruk da Azmi (Kuzey Yücehan).

Sarp apprende del rapimento di Bahar e dei loro figli

Il piano di Nezir, sarà quello di far arrivare Sarp nella sua lussuosa villa.

A proposito di quest’ultimo, non appena si riprenderà, scoprirà che Bahar e i loro figli sono stati sequestrati tramite un biglietto di Nezir. Tuttavia, anche se avrà soltanto una ferita a una gamba, Sarp finirà per addormentarsi dopo aver preso dei medicinali.

Nel contempo, Nezir dimostrerà di non voler fare alcun male a Bahar, Nisan e Doruk, visto che il suo obiettivo principale continuerà a essere soltanto quello di vendicare la morte di suo figlio Mert (Eray Cezayirlioglu). Sempre dalle anticipazioni turche, si evince che Nezir farà irruzione nell’hotel in cui alloggia Piril e ucciderà tutte le guardie. La donna rimarrà scioccata, quando si troverà faccia a faccia con Nezir, il quale la costringerà a dirgli dove si trova suo marito Sarp, dopo averla presa in ostaggio.

Bahar ha tentato di fuggire dal rifugio sicuro

Dopo aver scoperto della morte della sua amica Yeliz (Ayca Erturan), uccisa per errore da uno scagnozzo di Nezir, Bahar ha progettato la sua fuga dalla casa sicura in cui è stata portata da Sarp con i loro bambini Doruk e Nisan. In particolare, la donna si è servita dell’aiuto di Arif (Feyyaz Duman), ma purtroppo Sarp le ha impedito di andarsene per continuare a proteggere lei e i loro figli dalle grinfie del suo nemico Nezir. Successivamente, sempre più stanca della situazione, Bahar ha supplicato Piril di portare via anche lei con i suoi figli, ricevendo un netto rifiuto.