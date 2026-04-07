Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda nel daytime di Canale 5, la storia tra Kaya ed Ender finirà davvero: il piano di Sahika riuscirà a portarli al divorzio, mettendo fine a un rapporto ormai segnato dalla sfiducia di Kaya. Ender non potrà immaginare che dietro il suo ennesimo divorzio ci sia la mano di Sahika, che non ha mai sopportato di vederla al fianco del fratello.

Sahika tenta di uccidere Ender

Dopo tanto tempo, Ender sembrerà trovare "la pace dei sensi" a livello sentimentale. Nonostante abbia sposato Kaya solamente per rendere felice Yigit, con il passare del tempo, e vivendo sotto lo stesso tetto, i due si innamoreranno di nuovo.

Ci sarà una persona che non riuscirà a gradire la presenza di Ender nella vita di Kaya: Sahika. Farà di tutto per allontanarli, tentando un'azione estrema: provocherà un incidente stradale in cui Ender resterà coinvolta. Grazie a Caner, Ender scoprirà tutto e riuscirà a cavarsela.

Il piano di Sahika distrugge Kaya ed Ender

Sahika non si arrenderà, cercherà di mettere astio nel matrimonio del fratello. "Senza volerlo", gli rivelerà che Halit ha dato a Ender il 10% delle azioni della holding. Da quella rivelazione inizieranno le piccole crepe. Sahika non smetterà di portare avanti il suo piano che dovrebbe condurli al divorzio e alla fine ci riuscirà.

Kaya non avrà più fiducia in Ender e chiederà il divorzio.

Nel giro di poco tempo, i due si troveranno davanti al giudice.

Ender e Kaya firmano il divorzio, è addio

Solo dopo tre giorni dalla richiesta, i due si troveranno davanti al giudice per ufficializzare il divorzio. I due sembreranno avere le idee chiare sul loro futuro. Ad attendere Ender fuori dall'aula ci sarà Caner: "Sorellina, com’è andata? È finita? Ti prego, dimmi qualcosa, vederti così mi fa stare male". Ender gli dirà che è finita e che non si sono nemmeno scambiati un saluto.

"Capisco che hai preso una decisione, ma insomma, almeno si parla, ci si saluta", dirà Caner, ma Ender sarà delusa: "Di cosa avrei dovuto parlare con lui, Caner? Quando ho chiamato Metin per avviare il divorzio, lui aveva già preparato i documenti". Sahika riuscirà nel suo intento, ma per lei i giorni saranno contati.