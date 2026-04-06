Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano nuovi dettagli che emergeranno sull'ambigua figura della madre di Ettore e Greta. Negli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 aprile alle 16:10 su Rai 1, Adelaide si troverà davanti a una verità che non aveva mai osato immaginare. La contessa, da giorni turbata dall’annuncio dell’arrivo di Fiona Marchesi, continuerà a seguire il filo dei suoi sospetti fino a raggiungere un punto di non ritorno. Il clima attorno alla famiglia Marchesi diventerà sempre più teso: Ettore apparirà determinato a difendere la madre, Greta manterrà un silenzio che nasconde più di quanto lasci intendere, e Matteo, dopo il viaggio a Londra, porterà con sé un bagaglio di informazioni che cambierà il modo in cui tutti guardano a Fiona.

La rivelazione su Fiona sconvolgerà Adelaide e aprirà nuovi scenari

Il racconto di Matteo sarà il tassello mancante. Adelaide scoprirà finalmente chi è davvero Fiona, e ciò che emergerà non sarà una semplice nota biografica, ma un quadro complesso, fatto di scelte, omissioni e legami che nessuno aveva mai raccontato apertamente. La contessa capirà che la presenza della donna alle nozze non è un gesto affettuoso, ma un ritorno carico di implicazioni. Umberto, ascoltando ogni dettaglio, adotterà un atteggiamento più prudente del solito, intuendo che la situazione potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro della Galleria e dei rapporti familiari. Adelaide, pur mantenendo il suo aplomb, sentirà vacillare alcune certezze: la storia dei Marchesi è molto più intricata di quanto avesse immaginato.

Agata riceverà un regalo che turberà Mimmo

Mentre Adelaide farà i conti con la verità, Agata riceverà un regalo che alimenterà i sospetti di Mimmo, già turbato da una telefonata proveniente da Firenze. Johnny vivrà un nuovo dolore ascoltando una conversazione tra Irene e Cesare che lo colpirà nel profondo. Caterina, divisa tra l’entusiasmo di Valeria e la rigidità di Fulvio, continuerà a perfezionare i bozzetti per l’Accademia. A Il Paradiso delle signore, la notizia della morte di Totò porterà alla decisione di realizzare un manifesto commemorativo che coinvolgerà tutto il personale. Rosa, invece, dovrà affrontare la delusione per la stroncatura del suo libro, trovando in Marcello un punto di riferimento prezioso.