Le anticipazioni deLa Promessa dal 13 al 19 ottobre su Rete 4 rivelano che Leocadia farà di tutto per mettere in cattiva luce Lorenzo agli occhi della famiglia Luján. Tuttavia, l’uomo non resterà a guardare e arriverà perfino a minacciarla, evocando quel passato che la donna tenta disperatamente di dimenticare.

Nel frattempo, Cruz continuerà a indagare per scoprire chi abbia fornito informazioni ai giornalisti sul passato di Jana, un segreto che rischia di compromettere la reputazione e le fortune economiche della sua famiglia.

Leocadia spietata: anticipazioni de La Promessa dal 13 al 19 ottobre 2025

Leocadia proseguirà la sua strategia contro Lorenzo, confidando ad Alonso che l’uomo avrebbe parlato male della loro famiglia. Una rivelazione che turberà profondamente il marchese, spingendolo a indagare e poi ad affrontare Lorenzo per chiedergli chiarimenti.

Quest’ultimo si difenderà sostenendo di aver semplicemente voluto capire quale opinione avessero i nobili spagnoli riguardo al matrimonio tra Jana e Manuel, un’unione che ha suscitato non poco scandalo. Per dimostrare la propria buona fede, Lorenzo si offrirà perfino di aiutare Alonso dal punto di vista economico, nel tentativo di salvare la tenuta di famiglia dopo lo scandalo mediatico.

Cruz furiosa, Lorenzo minaccia Leocadia

Gli spoiler della settimana rivelano che tra Lorenzo e Leocadia scoppierà un duro confronto. Tra i due scatterà un bacio, ma la donna reagirà con uno schiaffo, dichiarando di aver chiuso definitivamente con il passato. Lorenzo, però, non si fermerà: la minaccerà apertamente, lasciando intendere che tra loro esistano ancora conti in sospeso.

Nel frattempo Cruz, sempre più ossessionata dal mistero legato al passato di Jana, continuerà le sue indagini con ferocia. Determinata a punire chi ha parlato con la stampa, la marchesa riceverà una lettera anonima firmata “Leo” e il suo pensiero correrà immediatamente verso Leocadia, convinta che sia lei la responsabile dello scandalo.

Record d’ascolti per La Promessa nel preserale di Rete 4

In attesa dei nuovi episodi, la soap spagnola continua a registrare ottimi risultati. Le puntate andate in onda tra fine settembre e inizio ottobre hanno raggiunto una media di 1,1 milioni di telespettatori, con uno share superiore al 6%: si tratta del miglior risultato ottenuto da La Promessa da quando è approdata nella fascia preserale di Rete 4, dove aveva già debuttato con una media superiore agli 800 mila spettatori, mantenendo ascolti solidi anche durante l’estate.