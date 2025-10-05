Le anticipazioni di Un Posto al Sole annunciano nuovi drammi in arrivo per la famiglia Altieri. Nella puntata in onda lunedì 13 ottobre alle 20:50 su Rai 3, Costabile soccorrerà suo fratello Castrese, che verrà ricoverato d’urgenza in ospedale. Intanto, Espedito non riuscirà ad accettare l’idea che il figlio possa avere un problema serio di salute e, al suo fianco, ci sarà Mariella, pronta a fargli una confessione difficile da digerire.

Castrese viene soccorso da Costabile

Le condizioni di salute di Castrese peggioreranno, ma fortunatamente il giovane Altieri verrà soccorso in tempo da suo fratello Costabile.

Per il nipote di Mariella sarà però necessario un ricovero d’urgenza presso l’ospedale San Filippo di Napoli. Tuttavia, le anticipazioni dell’episodio in onda il 13 ottobre non chiariscono nel dettaglio cosa accadrà a Castrese né quale tipo di problema di salute lo abbia colpito. Quel che è certo, di recente, l’imprenditore che gestisce il caseificio di famiglia, ora nelle mani di Gennaro Gagliotti, ha vissuto momenti di forte stress. Le pressioni di Vinicio per aumentare la produzione, anche a costo di compromettere la salute delle bufale e la qualità degli ingredienti utilizzati per la produzione delle mozzarelle, hanno messo Castrese in seria difficoltà.

Mariella è pronta a fare una confessione a Espedito su Castrese

Nel frattempo, la famiglia Altieri vivrà momenti di forte apprensione per Castrese, ricoverato in ospedale. Tuttavia, Espedito assumerà un atteggiamento particolare: non vorrà affrontare la realtà e tenderà a minimizzare la gravità della situazione. Infatti, negherà che suo figlio possa avere un reale problema di salute. Questa posizione metterà Mariella in seria difficoltà, soprattutto a causa del carattere da sempre autoritario di suo cugino. A questo punto, Mariella sarà pronta a fare una confessione che Espedito non sarà né disposto ad ascoltare né ad accettare. Le anticipazioni di Un Posto al Sole non rivelano ancora cosa abbia intenzione di dire la madre del piccolo Lollo, ma è ipotizzabile che, una volta per tutte, confessi all’uomo che suo figlio Castrese è omosessuale.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha litigato con Pino

Nelle precedenti puntate di Un Posto al Sole andate in onda su Rai 3, Rosa ha notato che Pino non è stato molto socievole con suo fratello Eduardo. Inoltre, Picariello si è accorta che, da quando Sabbiese e Clara sono arrivati a casa sua, il suo fidanzato ha trovato ogni scusa per evitarli. Rosa ha quindi capito che Pino non ha piacere a trascorrere del tempo con Eduardo, a causa dei suoi trascorsi in carcere e dei reati commessi in passato. La situazione ha portato Rosa ad affrontare Pino in una discussione accesa, mettendolo di fronte a un bivio: se vuole stare con lei, deve accettare anche la sua famiglia.