Lorenzo proporrà ai marchesi un consistente prestito nelle puntate de La Promessa dal 13 al 19 ottobre: Alonso dovrà decidere se accettare o meno l'aiuto di suo cognato per risolvere i suoi problemi economici.

Le anticipazioni rivelano che Maria e don Samuel non resisteranno e si lasceranno andare ancora alla passione. Entrambi, però, si renderanno conto di aver commesso un errore. Nel frattempo, Catalina tornerà alla vita di tutti i giorni ma la sua famiglia la proteggerà ed eviterà che di dirle che la situazione economica è molto critica.

Catalina potrà rialzarsi dopo giorni di paura

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Alonso scoprirà che Lorenzo sta sparlando della sua famiglia e questo lo porterà a scontrarsi con suo cognato. Tuttavia, il Capitano avrà un'offerta che farà cambiare idea al marchese. La situazione economica dei De Lujan sarà disastrosa e bisognerà trovare al più presto una soluzione. A questo proposito, Lorenzo proporrà un prestito consistente che potrebbe risollevare le sorti della famiglia. Alonso dovrà riflettere e decidere se fidarsi del Capitano o meno. Nel frattempo, Catalina avrà il permesso del medico che metterà fine alla convalescenza. Il dottore accetterà che la paziente di alzi e riprenda la vita di tutti i giorni, sempre con le dovute preoccupazioni.

Per evitare nuovi traumi alla ragazza, tutti in famiglia saranno d'accordo sul fatto di tenerle nascosta la disastrosa situazione economica che stanno attraversando. Ci sarà anche una pesante discussione tra Cruz e Manuel: il marchesino proporrà per l'eredità che il palazzo di Càdiz vada a Catalina. Cruz, tuttavia, si opporrà duramente a questa possibilità.

Ancora passione per Maria e don Samuel

Nelle puntate de La Promessa dal 13 al 19 ottobre, Maria e don Samuel si lasceranno andare ancora una volta alla passione. Entrambi si renderanno conto che è un errore, ma non sarà facile tenere a freno i sentimenti, soprattutto per Maria. In primo piano ci sarà anche il ritorno di Martina al palazzo: la ragazza non sarà da sola ma con il suo nuovo fidanzato.

Martina presenterà Jacobo a Curro e Manuel, ignorando il fatto che lei e il signorino si sono già visti alla festa dei conti. Angela sarà di grande aiuto a Catalina: con lei stringerà una bella amicizia che le permetterà di distrarsi. Infine, Vera e Teresa avranno il timore che Pia abbia scoperto l'esistenza della stanza segreta origliando una loro conversazione. Per restare sul sicuro, le due cameriere, Lope e Marcelo decideranno di dimenticarsi per un po' di quella camera e non parlarne.

La situazione è molto critica per i marchesi

Nelle puntate precedenti, Curro è andato alla festa dei conti con Angela, perché Cruz lo ha obbligato. La marchesa, infatti, voleva indagare su quello che si dice in giro dei de Lujan dopo l'articolo di giornale.

Sapendo che ormai la notizia delle origini di Jana è nota, Cruz vuole capire se ci sarà terra bruciata intorno alla sua famiglia. Le nozze di Jana e Manuel hanno provocato una grave crisi economica perché i De Lujan contavano su un affare che è saltato appena è uscita la notizia. Adesso bisogna trovare al più presto una soluzione per evitare la bancarotta e non sarà facile. Alonso e Cruz non possono più contare su un matrimonio combinato e non sanno come risolvere i loro problemi.