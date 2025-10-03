Cruz costringerà Curro ad andare con Angela alla festa dei conti de Ballester nella puntata de La Promessa di venerdì 10 ottobre: lo scopo sarà spiare i nobili per capire cosa pensare dei De Lujan dopo le nozze di Manuel con Jana. Le anticipazioni rivelano che Jana spronerà Curro a conoscere meglio Angela alla festa, ma lui non sembrerà convinto. Leocadia, invece, continuerà a guadagnarsi la fiducia di Jana dandole tutto il suo appoggio nella gravidanza.

La delusione di Jana dopo l'annuncio della gravidanza

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, dopo la cena con i marchesi, Jana si sentirà profondamente ferita.

Cruz e Alonso, infatti, prenderanno male la sua gravidanza, definendola una vergogna. Gli unici a schierarsi in difesa di Jana e Manuel saranno Curro e Leocadia che, tuttavia, non riusciranno a calmare gli animi. Dopo la cena, Leocadia parlerà da sola con Jana e le farà i suoi migliori auguri per il figlio in arrivo. La donna spiegherà alla futura mamma che dovrebbe lasciarsi scivolare addosso gli attacchi di sua suocera che, sicuramente, saranno ancora molti. "Non devi permettere a Cruz di ferirti", dirà. "E rovinare un momento così bello come quello della gravidanza". Leocadia porgerà la sua mano a Jana che la ringrazierà per l'amicizia inaspettata. Nel frattempo, Curro sarà infastidito dalle pretese di sua zia.

Il ragazzo confiderà a Jana che Cruz gli ha imposto di partecipare alla festa dei conti de Ballester insieme a Angela. Il ragazzo spiegherà che sua zia non gli ha lasciato scelta e dovrà recarsi all'evento per spiare e capire cosa ne pensa la nobiltà dei De Lujan. Dopo lo scandalo del giornale che ha pubblicato le vere origini di Jana, infatti, Cruz temerà di essere al centro dei pettegolezzi.

Jana spronerà Curro a conoscere meglio Angela

Nella puntata de La Promessa di venerdì 10 ottobre, Curro confiderà a Jana che non ha nessuna voglia di andare a quella festa. La ragazza proverà ad incoraggiare il ragazzo e a sfruttare l'occasione per conoscere meglio Angela. "Sembra una ragazza interessante e buona", dirà Jana a Curro che tuttavia non sarà convinto.

"Non abbiamo niente in comune", dirà. "E io non mi sento a mio agio con i nobili che saranno presenti alla festa, in quegli eventi le conversazioni sono banali", dirà Curro che ammetterà di pensare ancora a Martina. "Non so dove si trova" spiegherà "o come sta".

L'arrivo inaspettato di Angela, la figlia di Leocadia

Nelle puntate precedenti ha fatto il suo ingresso a La Promessa Angela, la figlia di Leocadia. La ragazza si è autoinvitata al palazzo come aveva fatto prima sua madre e Cruz non l'ha presa bene. La marchesa è stata costretta a far preparare la stanza per la nuova ospite, ma ha ammesso che ne avrebbe fatto volentieri a meno. Neanche Leocadia ha accolto sua figlia con entusiasmo, perché era convinta che la ragazza stesse studiando.

Angela ha ammesso che ha abbandonato gli studi in Svizzera e questa è stata una delusione per Leocadia. Al suo arrivo, Angela ha incontrato Curro che l'ha accolta pensando che fosse la nuova infermiera di Catalina. Il primo incontro tra i due ragazzi non è stato idilliaco, tanto che Curro non prova alcun interesse per lei, ma presto le cose cambieranno radicalmente e sboccerà l'amore.