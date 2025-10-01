Santos si confiderà con Petra nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 8 ottobre: "Mio padre era un mostro".

Le anticipazioni rivelano che la madre rivelerà a Santos che ha dovuto lasciare la famiglia a causa della gelosia e della violenza di Ricardo. Ana, inoltre, spiegherà che non ha potuto portarlo con sé perché Ricardo li aveva minacciati di morte.

Santos andrà in cerca di risposte

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Santos si allontanerà dal palazzo per fare chiarezza sulla partenza di sua madre. Non potrà accettare l'idea che Ana abbia lasciato sia lui che Ricardo perché era incinta di un altro uomo e cercherà una risposta diversa alle sue domande.

Santos andrà via dal palazzo senza dire nulla a nessuno e questo rischierà di compromettere il suo posto di lavoro. Petra coprirà il ragazzo e negherà con Romulo di sapere dove si trovi. Dopo il breve viaggio per cercare sua madre, Santos tornerà al palazzo con nuove risposte, per niente piacevoli. Ricardo sarà disperato perché Ana racconterà a suo figlio che lui era un marito violento e il loro matrimonio è stato un incubo. Il maggiordomo si sfogherà con Romulo e Pia, che proveranno a consolarlo, dicendo che la donna non ha alcuna prova delle sue accuse. "Si tratta della sua parola contro la mia", dirà Ricardo, "Santos non mi crederà mai". Nel frattempo, il ragazzo parlerà con Petra e le racconterà tutti i dettagli del suo viaggio.

Un'altra verità per Santos dopo il suo viaggio

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 8 ottobre, Santos spiegherà a Petra il timore che Ana potesse non lasciarlo entrare e la sorpresa provata quando la donna lo ha accolto in casa. Il ragazzo dirà che è stato un incontro inaspettato per lui, perché sua madre è stata molto fredda, soprattutto all'inizio. "Volevo sapere perché mi ha abbandonato", dirà Santos, "E ora so la risposta: mio padre era un mostro". Il ragazzo spiegherà che, dopo il matrimonio, Ricardo si è rivelato un uomo geloso e violento, tanto che Ana è scappata da lui. Santos aggiungerà che la donna voleva portarlo con sé e Ricardo ha minacciato di uccidere lei e suo figlio. Petra crederà ciecamente alla versione di Ana e starà vicina al ragazzo in questo momento così difficile.

Ricardo ha perso tutta la fiducia di Santos

Ricardo ha mentito per anni a Santos, dicendogli che sua madre era morta a causa di un’appendicite. Quando il ragazzo ha sentito suo padre dire a Romulo che la donna era morta per una tubercolosi ha iniziato a sospettare che qualcosa non quadrasse. Santos e Petra hanno ipotizzato che Ricardo avesse ucciso a sua moglie, ma mai avrebbero immaginato che la donna fosse viva. A dare questa notizia è stata Cruz a Petra. "La moglie di Ricardo è in vita", ha detto, sconvolgendo il ragazzo. Santos ha affrontato suo padre, che gli ha spiegato che Ana li ha lasciati perché era incinta di suo cognato. Dopo tutte le bugie raccontate da suo padre, Santos non si è accontentato delle sue spiegazioni e si è messo alla ricerca di sua madre.