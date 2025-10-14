Lorenzo bacerà Leocadia che lo schiaffeggerà e gli intimerà di non avvicinarsi più a lei nelle puntate de La Promessa di domenica 19 e lunedì 20 ottobre.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo lascerà intendere che in passato tra lui e Leocadia c'è stata una relazione: "Ci siamo divertiti", dirà, "Ma forse ho idealizzato i miei ricordi". Nel frattempo, Alonso sarà distrutto dalla crisi economica e confiderà a Romulo di sentire di aver fallito. Infine, Angela sarà curiosa di saperne di più sul rapporto di Curro e Martina.

Angela curiosa del passato di Curro e Martina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo rientrerà a tarda sera e dopo una serata alcolica incontrerà Leocadia. Tra i due nascerà una piccola discussione ed entrambi si accuseranno di tramare alle spalle dei marchesi. Il tutto, però, finirà in un modo inaspettato: Lorenzo bacerà Leocadia con passione e lei, alla fine del bacio lo schiaffeggerà. "Non deve ripetersi mai più", intimerà la donna al Capitano che proverà a tranquillizzarla. L'uomo ricorderà a Leocadia che in passato si sono divertiti insieme: "Evidentemente la mia memoria ha idealizzato tutto", dirà. La donna sembrerà fuori di sé e intimerà a Lorenzo di non avvicinarsi mai più a lei o saranno guai.

Nel frattempo, Maria Fernandez continuerà a pensare al bacio con don Samuel, ma lui si rifiuterà di parlarne e lei ne soffrirà molto. Angela, invece, parlerà con Curro per capirne di più del suo rapporto con Martina. Dopo l'incontro alla festa, la ragazza sarà molto curiosa e chiederà al ragazzo di parlarle di lei. Curro, però, si limiterà a dirle che Martina è sua cugina e che le vuole molto bene. "Però lei non ti ha parlato di Jacobo", dirà la ragazza, mettendo in dubbio che tra i due ci sia una vera confidenza. Curro cercherà di evadere al più presto dalla conversazione.

Alonso si sentirà sconfitto a causa della crisi economica

Nelle puntate de La Promessa di domenica 19 e lunedì 20 ottobre, Cruz si confiderà con Petra e si lamenterà del comportamento di Jana.

"Non ha rispetto per me", dirà la marchesa, "E non la sopporto". La governante ricorderà che la ragazza era una cameriera e resterà per sempre tale, anche se ha sposato il marchesino. La situazione economica dei De Lujan, intanto, continuerà a far preoccupare Alonso che vedrà nel fidanzamento di Martina e Jacobo una possibile svolta. Il marchese rivelerà a Romulo che anche se in passato hanno attraversato altre crisi, nessuna è mai stata grave come questa. "Mi sento devastato", dirà Alonso, "Io sono il responsabile di tutto e non so portare avanti la mia famiglia".

Lorenzo è il padre di Angela?

Sin dall'arrivo di Angela a La Promessa è apparso evidente un certo attrito tra lei e sua madre. Questo è dovuto al fatto che Leocadia non ha mai detto a sua figlia chi è il padre, anche se Angela ha insistito più volte.

La donna custodisce questo segreto con grande gelosia e tutto quello che sappiamo sull'uomo misterioso è che è potente e quindi fa parte della nobiltà. Anche Leocadia, quindi, ha un punto debole: il padre di Angela. Nessuno, però, sa chi sia quest'uomo e nelle puntate andate in onda in Spagna fino ad oggi non è ancora emersa la verità. Nel bacio delle prossime puntate Lorenzo lascia intendere che tra lui e Leocadia c'è stata una relazione e quindi non si esclude che possa essere proprio lui il padre di Angela. Resta ancora un mistero sul perché abbia voluto rinunciare a sua figlia, visto il suo pessimo rapporto con Curro.