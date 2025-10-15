Ricardo ammetterà i suoi sentimenti e spezzerà il cuore a Pia nella puntata de La Promessa di mercoledì 22 ottobre: ​​"Temo di amare ancora Ana".

Le anticipazioni rivelano che Ricardo dirà a Pia che non vuole rivedere sua moglie perché ha paura di quello che prova per lei. Nel frattempo, Jana dirà a Jacobo che lavorava come cameriera prima di sposare Manuel. Il fidanzato di Martina spiegherà di non avere nessun pregiudizio nei suoi confronti.

La verità farà molto male a Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Pia e Ricardo arriverà un momento molto doloroso.

Santos continuerà a nutrire grossi dubbi nei confronti di suo padre che rifiuterà ogni confronto con Ana. L'atteggiamento di Ricardo non farà altro che rafforzare la versione della madre di Santos e Petra spingerà su questo. La signora Arcos, infatti, farà notare al ragazzo che se suo padre non avesse niente da nascondere non scapperebbe dal confronto. La decisione di Ricardo di evitare il dialogo con sua moglie e suo figlio darà da pensare anche a Pia che dopo la pessima esperienza con Gregorio avrà paura di fidarsi ancora dell'uomo sbagliato. La governante, inoltre, dovrà sopportare anche le continue frecciatine di Petra che le ricorderà che Ricardo è un uomo sposato e lei dovrebbe farsi da parte.

Tormentata dall'incertezza, Pia cercherà un chiarimento con Ricardo, ma quello che l'uomo le dirà le spezzerà il cuore. "Perché non vuoi vedere Ana se non hai niente da nascondere?" chiederà Pia al maggiordomo che proverà ad eludere le sue domande.

Il chiarimento tra Jana e Jacobo

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 22 ottobre, Pia metterà Ricardo alle strette e gli chiederà di essere sincero con lei. "Perché hai paura di Ana?" chiederà la donna. La risposta di Ricardo sarà molto deludente: "Temo di amarla ancora", ammetterà in lacrime. Per Pia sarà un grande dolore, perché la donna non aveva mai dubitato dei sentimenti di Ricardo nei suoi confronti e pensava che lui si fosse lasciato il passato alle spalle.

Nel frattempo, Jana si renderà conto che Jacobo mostra interesse per la vita di Manuel e Curro, ma esclude lei dalle domande. La ragazza chiederà al fidanzato di Martina se abbia qualcosa contro di lei e gli rivelerà che un tempo faceva la cameriera in quel palazzo. Jacobo sarà dispiaciuto dall'insinuazione di Jana e le dirà che per lui non importa il grado sociale, ma l'anima di una persona. Poco dopo, il ragazzo saluterà tutti e partirà con la promessa di ritornare presto.

Un nuovo amore per Martina

Martina ha conosciuto Jacobo da poco e l'arrivo del suo fidanzato è stata una sorpresa per i De Lujan. La ragazza era partita con Julia e non aveva più dato notizie di sé, tanto che Curro si era preoccupato molto per lei.

Nelle puntate precedenti, il signorino è andato ad una festa con Angela e qui ha visto Martina baciare uno sconosciuto. Temendo per la sua reputazione, Curro ha chiesto spiegazioni alla ragazza che gli ha detto che presto avrebbe risolto tutto. Martina, come promesso, è tornata al palazzo con Jacobo e lo ha presentato ai marchesi e a Manuel come il suo futuro sposo.