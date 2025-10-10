Curro sarà sul punto di togliere la vita a Cruz nelle prossime puntate de La Promessa: 'Devi pagare' dirà il ragazzo, convinto che lei abbia eliminato Jana.

Le anticipazioni rivelano che tutte le prove del delitto saranno contro Cruz che però continuerà a dirsi innocente. Curro affronterà la marchesa con rabbia e la aggredirà fisicamente, tanto che lei temerà davvero che sia arrivata la sua ora. Il signorino si fermerà solo un attimo prima della tragedia, confidando nella giustizia della legge.

Cruz sola contro tutti: 'Sono innocente'

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Jana verrà raggiunta da un colpo di arma da fuoco e si ritroverà a lottare per giorni tra la vita e la morte.

Il grave accaduto causerà una spaccatura profonda nella famiglia De Lujan che si sgretolerà irrimediabilmente. Visto il pessimo rapporto della ragazza con sua suocera, i sospetti si concentreranno sin da subito su Cruz che sarà rinchiusa in una stanza da Burdina in cerca di altre prove contro di lei. La situazione di Jana sembrerà migliorare, ma all'improvviso crollerà fino alla morte della giovane sposa di Manuel. Tutti saranno disperati, ma nel frattempo, Burdina continuerà il suo lavoro e non avrà più dubbi sulla colpevolezza di Cruz. Ad incastrare la marchesa saranno un bottone della sua camicia trovata sul suolo del delitto e l'arma di Alonso, utilizzata per sparare. Cruz griderà in lacrime la sua innocenza, ma nessuno le crederà e per lei sarà un vero e proprio incubo.

Il primo a sfogare il suo odio e la sua rabbia contro la marchesa sarà Curro, certo della sua colpevolezza sin dai primi momenti. Il ragazzo andrà nella stanza in cui è rinchiusa sua zia: "Con me non puoi fare la vittima", dirà, "Volevi distruggere questa famiglia e la vita di Manuel?". La marchesa continuerà a dire che non ha tolto la vita a Jana, ma Curro ignorerà ogni sua parola e continuerà ad accusarla: "Spero che tu soffra molto".

Curro fuori di sé per la perdita di Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa ci sarà uno scontro durissimo tra Curro e Cruz. Il ragazzo inviterà sua zia a dire almeno la verità, ma lei non saprà più come dire che è innocente. Curro a quel punto le dirà tutto quello che sa: "Hai ucciso tu anche Tomas", dirà, "Lo hai visto nella stanza segreta".

La marchesa non negherà questo delitto, tanto che dirà a Curro che non può dimostrare niente e lui ammetterà di essere stato in silenzio solo per questo motivo. "Sono innocente", ripeterà riferendosi a Jana. "Innocente era mia madre e ora è morta", risponderà in lacrime Curro, "Innocente era mia sorella e ora è morta, pagherai per tutto il dolore causato". All'ennesimo tentativo di Cruz di difendersi dalle accuse, Curro la aggredirà fisicamente e tenterà di strangolarla spingendola contro il muro. Il ragazzo si fermerà solo un attimo prima per evitare un altro delitto: "Non sono come te", le dirà, certo che in ogni caso ci sarà giustizia.

Leocadia sta tramando alle spalle di tutti

Nelle puntate in onda in Italia, Cruz e Jana continuano ad avere un pessimo rapporto.

La marchesa ha detto a sua nuora che è felice di diventare nonna, ma subito dopo ha anche dubitato che il figlio in arrivo sia di Manuel. Le provocazioni di Cruz stanno facendo soffrire Jana e tutto questo gioca a favore di Leocadia, la vera colpevole della sua morte. La nuova ospite de La Promessa, infatti, ha capito che il punto debole della marchesa è sua nuora e sta lavorando per metterle l'una contro l'altra e organizzare il delitto perfetto affinché tutta la colpa ricada su Cruz.