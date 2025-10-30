Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 raccontano che Catalina apparirà molto stufa del mondo in cui Petra tratta lo staff della tenuta. La donna informerà sua cugina Martina di aver intenzione di sostituire la governante con Pia.

Petra prova ad impedire allo staff della tenuta a partecipare al funerale di Jana

Catalina rimarrà vicina a Manuel, addolorato per la morte della moglie Jana e del bambino che attendeva. La ragazza apparirà orgogliosa della scelta del marchesino di rinnegare Cruz come madre mentre accoglierà di buon grado Curro come suo fratello dopo aver appreso che è nato da una relazione extraconiugale tra Dolores e Alonso.

Allo stesso tempo, Catalina penserà allo staff de La Promessa, che sarà molto provato a causa delle continue vessazioni da parte di Petra. Quest'ultima proverà ad impedire al personale di prendere parte ai funerali di Jana anche se poi cambierà idea quando Catalina la informerà che è stato Manuel a chiedere della loro presenza.

Catalina dice a Martina di voler ridare a Pia il ruolo di governante

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Catalina affronterà Petra, alla quale dirà che deve smetterla di fare la padrona come quando alla tenuta c'era Cruz. La donna informerà la governante che molto presto ci saranno alcune novità a cui dovrà tenere conto. Durante una chiacchierata con la cugina Martina, Catalina rivelerà di essere così stufa delle sevizie di Petra da volerla sostituire con Pia.

La sorella di Manuel aspetterà un paio di giorni prima di dare via alla sua rivoluzione all'interno della tenuta. Alonso riceverà una lettera da parte del casato reale in grado di mettere in pericolo il marchesato a causa dei continui scandali dei Lujan. Allo stesso tempo, Petra ignara di tutto continuerà a dettare legge con la servitù, arrivando a minacciare anche Santos, che spedirà una lettera di lamentele ad Alonso.

Jana è apparsa molto delusa con Alonso

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a fine ottobre su Canale 5, Ana è giunta alla tenuta dei Lujan per incontrare suo figlio Santos e suo marito Ricardo. La donna è apparsa intenzionata a recuperare il rapporto con entrambi.

L'arrivo di Ana ha sconvolto tutti compreso Pia, che nel frattempo ha messo fine alla storia con Ricardo.

Jana, invece, è apparsa molto delusa con Alonso. La giovane come Cruz ha scoperto che Cruz non desidera che metta becco nelle questioni economiche della tenuta. Allo stesso tempo, il marchese si è rifiutato di ampliare le coltivazioni dei territori come suggerito da Catalina, deciso a vendere una parte delle sue terre per evitare la bancarotta.