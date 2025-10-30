Il segreto legato alla paternità di Can è destinato a venire a galla nelle puntate conclusive di Tradimento quando Tolga Kaşifoğlu scoprirà di essere il padre biologico del piccolo. Il giovane ingegnere deciderà di non affrontare Oylum e si confiderà invece con la moglie Selin, alla quale dirà di voler sottrarre il bambino alla madre, per poi fuggire all'estero per iniziare una nuova vita lontano da intrighi e menzogne.

Tolga scopre che Can è suo figlio

I segreti custoditi da molti dei protagonisti di Tradimento sono destinati a venire a galla nelle puntate finali della serie Tv turca che andranno in onda a breve su Canale 5.

In particolare, Tolga scoprirà di essere il padre del piccolo Can , il bambino che Oylum ha sempre dichiarato di essere figlio del defunto Behram. Il primo a scoprire la verità sarà Oltan, il quale però deciderà di non dire nulla al figlio per evitare che questi possa commettere qualche sciocchezza. Nonostante queste precauzioni, ben presto anche Tolga verrà a sapere che Can è suo figlio e succederà quando il giovane ingegnere origlierà una conversazione tra Mualla e Oltan, dalla quale capirà che è lui il padre biologico del figlio di Oylum.

Tolga vuole rapire Can e fuggire all'estero

Tolga sarà sconvolto da quanto scoperto ma sceglierà di non affrontare né il padre Oltan né Oylum. Il giovane tornerà a casa e racconterà tutto a Selin, chiedendole di preparare le valigie perché avrà intenzione di fuggire all'estero dopo aver sottratto Can a Oylum e Kahraman.

Mentre Tolga pianificherà la fuga, la situazione si farà critica anche per il padre Oltan a causa di Ipek. Quest'ultima sarà sempre più fuori controllo dopo che Sezai l'avrà denunciata per l'omicidio di Serra.

La donna sarà braccata dalla polizia e perderà il senno quando si presenterà nell'ufficio di Oltan armata di pistola. Proprio nel medesimo istante, sopraggiungerà Tolga che cercherà di disarmare la donna. Saranno momenti concitati che porteranno ad un finale drammatico per la famiglia Kaşifoğlu.

Tradimento termina il 28 novembre

Ad un anno dal suo esordio su Canale 5, Tradimento si avvia verso il gran finale. Mancano poche puntate alla conclusione della seconda e ultima stagione di questa avvincente dizi turca, che ha conquistato il cuore del pubblico italiano.

I fan non vedono l'ora di scoprire cosa riserverà questo finale che, stando alle indiscrezioni apparse sul web, dovrebbe essere trasmesso in prima serata il 28 novembre.

Dalla settimana successiva, al posto delle vicende di Guzide e della sua famiglia, Mediaset trasmetterà gli episodi inediti di Io sono Farah, altra serie tv turca molto amata dal pubblico e che era stata interrotta a fine estate per lasciare spazio a Uomini e donne.