Dopo anni d'amore e una vita apparentemente stabile accanto al marito, Giovanni Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri torna a far parlare di sé per un messaggio dal sapore enigmatico. L’attrice, legata all’imprenditore dal matrimonio del 2022 e, più in generale, da quindici anni e madre di un bambino, ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram una frase che ha immediatamente acceso i riflettori su un possibile momento difficile nella coppia: "Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce". Parole intense, accompagnate da un riferimento alla rinascita e alla luce dopo un periodo di “buio”, che molti hanno interpretato come un segnale di cambiamento personale e sentimentale.

I segnali social e le indiscrezioni sulla crisi del matrimonio di Manuela Arcuri

La presunta rottura tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco ha preso forza dopo le parole del direttore di Oggi, Andrea Biavardi, che nel corso della trasmissione La Volta Buona del 22 ottobre ha parlato di una separazione ormai imminente. Nonostante il matrimonio e oltre dieci anni di relazione, la coppia avrebbe deciso di prendere strade diverse. "Lo ha quasi comunicato, ha quasi messo a verbale. Pare che anche questo amore sia finito. Dispiace, soprattutto per il bambino", ha commentato Biavardi. A rafforzare l’ipotesi di una crisi profonda sono stati alcuni post pubblicati dall’attrice nelle ultime settimane.

A ottobre, Manuela aveva scritto: "La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare", mentre a fine settembre aveva condiviso una frase più amara: "E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente". Parole che, pur senza nomi, hanno alimentato il sospetto di una rottura ormai definitiva.

Una storia lunga quindici anni tra amore e riservatezza

La relazione tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco è nata nel 2010 e per anni è stata considerata una delle più solide e riservate del mondo dello spettacolo. L’attrice, da sempre molto esposta mediaticamente, aveva trovato nell’imprenditore romano un punto di equilibrio e stabilità. La nascita del figlio Mattia, nel 2014, aveva suggellato un’unione costruita lontano dai riflettori, basata su valori familiari e rispetto reciproco.

Dopo oltre dieci anni di convivenza, i due avevano deciso di coronare la loro storia d’amore con un matrimonio celebrato nel 2022 al Castello Odescalchi di Bracciano, in un clima intimo e romantico. Proprio per questo, le recenti voci di separazione hanno sorpreso e rattristato i fan, che per anni hanno visto nella coppia un esempio di discrezione e affiatamento. Oggi, il silenzio di entrambi lascia aperti molti interrogativi sul futuro del loro legame.