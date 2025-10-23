Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sumru perderà il controllo durante l’ennesimo scontro con l’ex Halil: dopo averlo sentito giurare che “trascinerà nel fango” lei e tutta la sua famiglia, la donna impugnerà la pistola davanti alla madre e aprirà il fuoco da distanza ravvicinata. Sarà un colpo mortale?

L’appuntamento che degenera

Nihayet non sopporterà le calunnie di Halil, l'ex di Sumru, nei confronti della figlia. Quando i commessi del negozio di tappeti di Sumru la chiameranno per dirle che l'uomo si è presentato da loro per calunniare la loro titolare, Nihayet prenderà il telefono per chiamarlo e dargli appuntamento in un luogo isolato.

La donna andrà armata, prendendo la pistola appartenente a Bunyamin, che Canan ha nascosto in un cassetto del salotto. Halil si presenterà di fronte a lei con arroganza, come se nulla fosse accaduto. “Cara Nihayet”, dirà Halil, presentandosi come se fosse il padrone di casa. “Non ti dirò benvenuto”, risponderà Nihayet fredda. “Faccio la mia offerta e me ne vado. Quanto vuoi per farti sparire?”. “Non voglio soldi”, ribatterà Halil. “Voglio sapere cosa vuoi da mia figlia. Le hai fatto abbastanza male. Cosa ti manca ancora?”. “Tua figlia era la mia promessa sposa. Ci saremmo sposati se non fossi finito in carcere”, dirà Halil. “Non ascolterò questa farsa”, lo interromperà Nihayet. “Sono venuta a chiederti conto: perché vai da quell’emporio di tappeti a riempire la gente di bugie su di noi?”.

Parole come proiettili

A quel punto il volto di Halil cambierà. Parlerà lento, con voce bassa ma tagliente: “Questo è solo l’inizio. Vi trascinerò nel fango. Andrò porta a porta, strada per strada. Farò della vostra famiglia lo scandalo di tutta la Cappadocia”. Proprio in quel momento arriverà Sumru, trovando la madre faccia a faccia con l’uomo. Cercherà di capire cosa stia succedendo, ma il clima sarà già fuori controllo. Nihayet perderà la calma e afferrerà la pistola, pronta a colpire. Sumru proverà a fermarla: “Mamma, ti prego, non farlo”. Halil reagirà con disprezzo: “Chi spara, spara. Non fa annunci”. La discussione si scalderà e le parole diventeranno ferite.

Sumru impugna l’arma: la svolta fatale

All’improvviso la voce di Sumru romperà il frastuono e la donna prenderà tra le mani la pistola. “Non farlo, figlia mia. Lascia perdere. Non vale la pena sporcarti le mani con il suo sangue”. Halil risponderà con durezza, senza cedere: “Sumru, guarda e impara un po’ di maternità. Hai lasciato quei bambini piccoli e te ne sei andata. Ma tua madre era pronta a diventare un’assassina per te”. Le sue parole cadranno pesanti nella stanza e creeranno un silenzio carico di tensione. A quel punto, Sumru non ci vedrà più dalla rabbia e aprirà il fuoco contro Halil, sparandogli. Lo ucciderà?