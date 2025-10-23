Doruk farà commuovere Nezir nelle prossime puntate de La forza di una donna. "Non ho foto con mio padre", racconterà sfogliando con lui un album di foto di Mert.

Le anticipazioni rivelano che Doruk darà forza a Nezir per la perdita di suo figlio e gli dirà che il ragazzo potrà tornare come è tornato Sarp. Il bambino racconterà che per far tornare suo padre, lui ha preso una sua foto dicendo che gli mancava tanto. Vedendo le lacrime di Nezir, Doruk lo incoraggerà a sorridere per non dare un dispiacere a Mert.

Sarp e le sue famiglie nelle mani di Nezir

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto ci sarà ampio spazio per il personaggio di Nezir. Quest'ultimo si mostrerà spietato con Sarp, tanto che gli farà credere che Doruk sia deceduto. Il sadismo di Nezir, tuttavia, non sarà la sua unica caratteristica, perché emergerà anche un suo lato molto tenero. Oltre a tenere Sarp, Munir e Suat prigionieri in un capanno, Nezir ospiterà alla sua villa Bahar e i suoi figli. L'uomo non avrà nessuna intenzione di fare del male alla donna e ai bambini, perché il suo unico obiettivo sarà far soffrire Sarp, colpevole di avergli portato via il suo amato figlio Mert. A colpire particolarmente la sensibilità di Nezir sarà Doruk che sin dal suo arrivo alla villa si imporrà con la sua estrema dolcezza.

Neanche un uomo spietato come Nezir riuscirà a resistere ai piccoli gesti di affetto del bambino che si mostrerà molto amichevole con lui. L'uomo costruirà con Doruk un rapporto speciale perché in lui rivedrà il suo amato figlio e il bambino sarà molto dispiaciuto per la sua perdita. In uno dei momenti più toccanti, Nezir sfoglierà insieme a Doruk delle vecchie foto di Mert. Il bambino farà commuovere l'uomo: "Io non ho foto con mio padre", spiegherà, "Quando io sono nato lui era morto".

Il dolce confronto di Doruk e Nezir

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Nezir resterà colpito dalle parole di Doruk, che gli dirà di non avere foto con Sarp. Oltre a spiegargli che suo padre era morto, Doruk aggiungerà che poi è tornato.

Pensando di aiutare in qualche modo Nezir, il bambino gli spiegherà il suo segreto, raccontandogli come ha fatto per far tornare suo padre. Doruk si alzerà e prenderà una foto di Mert, stringendola a sé: "Per favore ritorna, mi manchi tanto", dirà baciando la foto. Il bambino asciugherà le lacrime di Nezir e gli dirà di non piangere, perché Mert tornerà solo se lui sarà felice.

La vendetta di Nezir

Nelle puntate in onda in Italia, Nezir sta progettando con i suoi uomini il rapimento di Bahar. L'obiettivo dell'uomo non è la donna, né i suoi figli, ma usare la famiglia di Sarp per attirarlo nella sua trappola. Nezir è convinto che appena saprà che Bahar e i bambini sono nelle sue mani, Sarp andrà da lui.

L'odio di Nezir nasce dalla morte di suo figlio Mert, l'ex fidanzato di Piril, che è stato ucciso da un colpo di pistola esploso da Sarp per difendere la donna in uno scontro. Nezir non ha altro scopo nella vita se non vendicarsi di chi gli ha tolto il suo amato figlio ed è pronto a tutto.