Mediaset non cambia programmazione oggi, venerdì 3 ottobre, malgrado lo sciopero generale pro Gaza che interesserà diversi settori del nostro Paese.

A differenza della Tv di Stato, il cui palinsesto subirà delle notevoli variazioni dovute allo sciopero, la tv commerciale capitanata da Piersilvio Berlusconi non fermerà le sue trasmissioni: confermata la messa in onda di Tradimento in prime time e delle varie soap nella fascia pomeridiana, come nel caso di Forbidden Fruit.

Sciopero generale 3 ottobre: ​​Mediaset non cambia la programmazione, Rai sì

Lo sciopero indetto oggi 3 ottobre ha spinto la Tv di Stato, data la massiccia adesione di giornalisti e dipendenti, a modificare drasticamente il palinsesto del diurno e del prime time, facendo saltare l'appuntamento con Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Situazione differente a Mediaset: per la giornata di oggi si è scelto di non mettere mano al palinsesto, bensì lasciare in onda tutte le trasmissioni e le serie che popolano la programmazione quotidiana, compresi i programmi in diretta come quelli di Gianluigi Nuzzi.

Il palinsesto di Canale 5, quindi, prevede la regolare messa in onda di Uomini e donne nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:05, così come ci sarà il nuovo appuntamento con il diurno di Amici 25.

Forbidden Fruit va avanti, confermati Tradimento e La forza di una donna

Per la giornata di oggi confermato anche il blocco soap che tiene banco nel palinsesto della rete ammiraglia: alle 14:10 andrà in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit, mentre alle 16:05 ci sarà La forza di una donna in prima visione assoluta.

In prime time, invece, non si fermerà l'appuntamento con Tradimento, la fortunata serie turca che si avvia verso il gran finale di sempre con gli episodi conclusivi della seconda e ultima stagione.

Nel daily pomeridiano ci sarà regolarmente Dentro la notizia con Gianluigi Nuzzi che, in prima serata, condurrà anche una nuova puntata in diretta di Quarto Grado previsto dalle 21:30 su Rete 4.

Nel preserale confermato Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, così come in serata ci sarà Gerry Scotti con La ruota della fortuna.

Il trionfo de La ruota della fortuna su Canale 5

E, proprio il game show condotto da Scotti, in queste settimane sta ottenendo ottimi ascolti conquistando l'attenzione di ben 4.8 milioni di spettatori fissi a serata e picchi che hanno già raggiunto i 5,5 milioni di fedelissimi pari al 28% di share.

Numeri che, in questo inizio stagione autunnale, hanno permesso a Scotti di battere e superare Affari Tuoi, il programma concorrente di Rai 1, condotto da Stefano De Martino fermo al 20-21% di share.