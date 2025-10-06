Le anticipazioni di Tradimento del 10 ottobre su Canale 5 preannunciano un episodio segnato da nuovi sviluppi e momenti di tensione. A casa di Güzide arriva Cemile, l'ostetrica che ha fatto nascere Dundar, con una notizia sconvolgente: Güzide potrebbe non essere la vera madre del ragazzo. Intanto, Umit è pronto a dichiarare apertamente i suoi sentimenti a Yesim, ma una telefonata di Dundar interrompe il momento. Più tardi Kadriye si scontra con Mualla e viene accusata di interessi economici. Kahraman scopre che la zia ha cercato di allontanare Kadriye da lui con del denaro.

Infine, Azra tenta di ottenere la casa promessa dallo zio, ma i suoi piani subiscono un contraccolpo inaspettato.

Cemile svela la verità sulla nascita di Dundar

La visita di Cemile porta scompiglio nella vita di Güzide. L'ostetrica afferma che Güzide potrebbe non essere la madre biologica di Dundar, suggerendo di ripetere subito il test del DNA per dissipare ogni dubbio. La notizia lascia Güzide sconvolta, nonostante le analisi precedenti avessero confermato la maternità. Con l'aiuto di Ozan, decide di agire di nascosto per ottenere un nuovo campione di DNA da Dundar, sperando di scoprire la verità. Questo segreto potrebbe cambiare per sempre le dinamiche familiari, aprendo a nuovi e inaspettati scenari che rischiano di stravolgere del tutto gli equilibri già precari della casa.

Umit e Yesim: una dichiarazione interrotta

Umit, dopo tanti tentennamenti, prende coraggio e decide di confessare il suo amore per Yesim durante una cena. Tuttavia, il momento viene rovinato da una telefonata improvvisa di Dundar, che attira l'attenzione di Yesim. Umit, deluso e con il cuore spezzato, segue Yesim fuori dal ristorante, solo per vederla salire in macchina con un altro uomo misterioso. Sentendosi tradito e ferito, Umit torna a casa con l'animo pesante, incerto sul futuro della sua relazione con Yesim e tormentato dal dubbio che i suoi sentimenti non siano mai stati davvero ricambiati.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nelle precedenti puntate di Tradimento, andate in onda nella serata di venerdì 3 ottobre, Kahraman ha affrontato Oltan dopo aver visto un video compromettente che coinvolgeva Tolga e Oylum.

Oltan ha proposto un accordo a Tolga: liberare Selin dalla prigione se Tolga si fosse impegnato a cancellare Oylum dalla sua vita. Intanto, Dundar ha informato la famiglia che il tribunale ha confiscato tutte le sue proprietà, lasciandolo senza risorse. Celal ha rivelato a Kahraman che il corpo di Alpay, il presunto padre di Dundar, è stato bruciato in un incidente, rendendo impossibile il prelievo di DNA per confermare la paternità di Oylum.