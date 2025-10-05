Nuovo cambio di programmazione per La notte nel cuore nella fascia serale di Canale 5. L'appuntamento con la soap turca è confermato con un doppio appuntamento settimanale in prima visione assoluta, anche se, nella settimana che va dal 13 al 19 ottobre, non sarà in onda come accaduto in queste settimane di giovedì sera.

Mediaset rimodulerà il palinsesto del prime time per accogliere le nuove puntate dello show This is me condotto da Silvia Toffanin e la soap turca si sposterà al martedì sera, prendendo il posto della fiction Buongiorno mamma 3.

Come cambia la programmazione de La notte nel cuore dal 14 ottobre

Il palinsesto autunnale di Canale 5 continuerà a subire delle modifiche nel corso delle prossime settimane e questa volta le variazioni riguarderanno la messa in onda de La notte nel cuore.

Dopo gli ottimi ascolti registrati di domenica sera, la serie turca è stata promossa con un doppio appuntamento settimanale nella fascia serale che sta registrando ascolti importanti, tali da tener testa ai dati Auditel delle fiction proposte dalla Rai in prima visione assoluta.

Da metà ottobre, però, la programmazione serale sarà soggetta a nuove variazioni di palinsesto dovute alla messa in onda del varietà This is me condotto da Silvia Toffanin che determinerà una serie di spostamenti.

La soap La notte nel cuore si sposta al martedì sera su Canale 5

Le nuove puntate de La notte nel cuore non saranno più in onda di giovedì sera, dato che saranno trasmesse le puntate conclusive di Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker.

Il mercoledì sera, invece, ci sarà spazio allo show di Silvia Toffanin mentre al martedì sera andranno in onda i nuovi episodi de La notte nel cuore, dalle 21:45 alle 00:10.

La soap turca prenderà il posto della fiction Buongiorno mamma 3 con Raoul Bova, che in queste settimane di programmazione non ha brillato dal punto di vista Auditel, fermandosi a una media di 2,4 milioni di spettatori su Canale 5 con uno share inferiore al 15%, superato dalle repliche de Il commissario Montalbano trasmesse su Rai 1.

Le vicende della soap turca hanno conquistato il pubblico di Canale 5

In questi mesi di messa in onda, la soap incentrata sulle vicende di Nuh, Sevilay e Melek ha registrato ascolti in costante crescita.

Partita da una media inferiore ai 2 milioni di spettatori, La notte nel cuore ha saputo conquistare e intercettare il gradimento del vasto pubblico di Canale 5, riuscendo ad arrivare alla soglia record di 2,6 milioni di spettatori in total audience, pari a uno share del 17% con picchi record che hanno toccato anche il 19% durante il periodo estivo.