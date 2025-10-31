Stefano De Martino sarebbe molto infastidito per le dichiarazioni che Belen Rodriguez ha rilasciato alla trasmissione Belve parlando del loro passato e della loro rottura. A riportare queste indiscrezioni è stato il giornalista Gabriele Parapiglia in un articolo sulla propria newsletter.

Incalzata dai quesiti di Francesca Fagnani, nella trasmissione di Rai 2, Rodriguez aveva fatto sapere di non stimare più De Martino, alludendo anche ai presunti tradimenti subiti da lui in amore.

Il gossip di Gabriele Parpiglia su Belen Rodriguez e Stefano De Martino

"Belén e De Martino: adesso la guerra si fa pesante. La reazione di Stefano? Le rivelazioni a Belve fanno incavolare il conduttore, che ora vuole per sé il figlio Santiago", ha fatto sapere Gabriele Parapiglia nella sua newsletter.

Il giornalista poi aggiunge che il conduttore di Affari Tuoi in Rai contesterebbe l'intervista dell'ex non riuscendo a capacitarsi del fatto che lei non solo non lo consideri il più grande amore della sua vita, ma si spinga anche a giudicarlo in negativo come uomo. Tra le dichiarazioni rilasciate a Belve, la donna aveva definito Marco Borriello il suo più grande amore, sottolineando poi quanto - a differenza di Stefano - l'aveva fatta sentire una donna protetta nella loro relazione.

Poi Parapiglia taccia Rodriguez di incoerenza rispetto a quanto lei avrebbe sostenuto in passato. Il riferimento è a quando, in più occasioni, lei aveva definito De Martino come l'uomo della sua vita.

Per il giornalista l'intervista da parte della showgirl argentina vorrebbe descrivere oggi Stefano De Martino come colpevole di averle disintegrato l’animo e distrutto l’autostima. Parapiglia si chiede come mai Belen oggi si contraddica rispetto all'idea che avrebbe avuto dell'ex anni fa: "Visto che nelle precedenti interviste aveva sempre dichiarato che Stefano, prima di aver scoperto i tradimenti, era l’uomo della sua vita?“.

Le 'compromettenti' dichiarazioni dell'argentina rilasciate a Belve

Incalzata sui quesiti di Francesca Fagnani a Belve, Belen Rodriguez aveva rilasciato delle dichiarazioni compromettenti non solo sull'ex marito ma anche su di sé.

Aveva, infatti, affermato: "Ho alzato le mani su tutti i miei ex, Stefano è quello che ne ha prese di più. Se ho rancore nei confronti di Stefano? Diciamo che non ho più stima di lui. Ma ho voltato pagina e aperto un nuovo capitolo".