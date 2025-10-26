La quinta puntata di Ballando con le stelle è stata difficile per Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, i quali hanno ricevuto una critica da parte di Selvaggia Lucarelli. La giudice ha ammesso di non essere rimasta particolarmente impressionata dalla loro esibizione per poi infierire su D'Urso: "Barbara, sei diventata tutto quello che hai fatto in TV, il trash".

Selvaggia Lucarelli critica Barbara D'Urso: cosa è accaduto a Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli è tornata a criticare Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle nella diretta di sabato 25 ottobre 2025.

La conduttrice partenopea e il maestro di ballo hanno eseguito l'esibizione di una salsa che non ha convinto la giudice di ballo. Lucarelli ha infatti "bocciato" la coppia, dopo averla invece promossa a pieni voti la scorsa settimana.

"Mi sono chiesta dov’è il talento? Non c’era proprio, eri affaticata proprio", ha sentenziato, per poi infierire: "Erano sbagliati anche i vestiti". D'Urso ha replicato ammettendo che la settimana di prove per l'esibizione è stata difficile, anche per la scelta dei costumi.

Poi il battibecco tra D'Urso e Lucarelli ha avuto toni via via più accesi, infatti l'ex volto di Mediaset ha tirato in ballo un recente intervento di Selvaggia a TV Talk, dove - alla domanda su chi, secondo lei, avesse più possibilità di vittoria - aveva fatto il nome di Francesca Fialdini.

A quel punto la giurata ha precisato che il suo era stato solamente un pronostico e non una preferenza personale.

Infine Lucarelli ha aggiunto: "Sei diventata tutto quello che hai fatto in tv. Il trash". Infine, però, ha confidato di credere che D'Urso, in doppia con Pasquale La Rocca, abbia la possibilità di vincere Ballando con le stelle 2025.

Il web si divide a metà, l'intervento di Pasquale La Rocca

Nel frattempo rispetto al duro confronto tra le due primedonne del dancing show di Milly Carlucci, il pubblico sui social é diviso a metà. Sulla pagina Instagram di Ballando con le stelle, c'è chi si schiera dalla parte di Lucarelli, ma anche chi difende D'Urso dalla critica, sostenendo che lei abbia dimostrato di avere talento nel ballo, riuscendo persino a evitare il rischio di infortunarsi quando La Rocca l'ha sollevata di peso in una difficile presa.

Intanto, in un post su Instagram, anche il ballerino Pasquale La Rocca è intervenuto dopo quanto accaduto in puntata: "Non sono mai stato, e non voglio mai essere, qualcuno che resta nella comfort zone, nella difensiva o nella banalità. Il ballo è una forza comunicativa straordinaria e va vissuto con tutta la sua creatività, perché possa arrivare a chi guarda, emozionare e smuovere qualcosa di vero".