Selvaggia Lucarelli ha commentato il “vaffa” ricevuto da Barbara D’Urso durante la prima puntata di Ballando con le stelle 2025. In un’intervista a Gay.it, ha parlato a caldo del ritorno nello show di Milly Carlucci, senza risparmiarsi nei confronti della ritrovata "nemica giurata" D’Urso, con cui ha ancora diversi screzi in sospeso.

Selvaggia Lucarelli replica a Barbara D’Urso

“Se vogliamo creare casi a tutti i costi, io ci sto anche ed è divertente”, ha dichiarato Lucarelli a Gay.it, parlando dell’espressione colorita ricevuta da Barbara D’Urso nella diretta di Ballando con le stelle.

La puntata, andata in onda su Rai 1 sabato 27 settembre 2025, ha visto D’Urso rispondere con un “vaffa” a Lucarelli, che l’aveva paragonata a Milly Carlucci nel saper fare televisione. Pur riconoscendo a D’Urso il titolo di grande signora del piccolo schermo e la grazia mostrata nel passo a due, la giudice l’ha bacchettata per le “faccette” in scena, ritenute forzate e poco naturali agli occhi del pubblico.

Il paragone tra Milly Carlucci e Barbara D’Urso proposto da Lucarelli ha diviso i telespettatori online. C’è chi ha accusato la giornalista di aver sferrato una frecciata velenosa, legata alla mancata riconferma di D’Urso a Pomeriggio Cinque dopo la decisione di Mediaset. Nell’intervista, Lucarelli ha comunque smorzato i toni sulla colorita risposta di Barbara: “Però giocherei sporco se dicessi che quel “vaffa” era serio: mi è sembrato un intercalare divertito alla mia battuta, che era divertente.

Credo che ci sarà tempo per prendersi sul serio”.

Alludendo a un possibile prosieguo della polemica con D’Urso – senza escludere un’escalation anche sul piano legale – la giudice di Ballando ha aggiunto: “Penso che i nostri scambi non saranno di questo tenore quando decideremo di affrontarci seriamente. Mi tocca fare l’avvocato del diavolo”.

Lucarelli e la battuta pungente a La Rocca: gli highlight di Ballando con le stelle

Nella prima diretta del rinnovato dancing show della Rai, commentando con tono sarcastico l’esibizione di Barbara D’Urso, Lucarelli si è rivolta anche al maestro di ballo della “rivale”. Dicendo di sentirsi tradita da lui, la giudice ha confessato a Pasquale La Rocca la delusione provata nel vederlo formare una coppia con la “nemica giurata”, pur ribadendogli la stima come artista.

Tra gli altri giudici, Carolyn Smith ha sottolineato la grazia nei movimenti della concorrente campana, aggiungendo però che “c’è ancora molto da lavorare”. Anche Ivan Zazzaroni si è detto d’accordo con la presidente edha elogiato la bravura di La Rocca nel guidare l’ex conduttrice. Più pungenti i commenti di Fabio Canino e Guillermo Mariotto, che si è spinto a definire D’Urso come “Gloria Swanson in Viale del tramonto”.