Biagio D’Anelli è intervenuto nel dibattito sulle accuse lanciate da Fabrizio Corona e che coinvolgono Alfonso Signorini, sostenendo che le responsabilità sarebbero condivise tra le parti e che i rapporti citati sarebbero avvenuti in modo consenziente. L’ex gieffino ha invitato a evitare atteggiamenti di finto moralismo, sottolineando come la vicenda presenti più livelli di lettura e chiamando in causa anche il tema della privacy.

Signorini risponde alle accuse di Fabrizio Corona

Nell’ultima puntata del podcast Falsissimo, intitolata Il prezzo del successo, Fabrizio Corona ha parlato di quello che ha definito il “sistema Signorini”.

L’ex re dei paparazzi ha sostenuto che il conduttore avrebbe promesso opportunità di carriera nel mondo dello spettacolo ad aspiranti personaggi televisivi, in cambio di rapporti personali, scambi di messaggi e contatti di natura intima. Tra i nomi citati figurano Pierpaolo Pretelli e Antonio Medugno, che secondo Corona sarebbero stati avvicinati con la prospettiva di collaborazioni professionali, anche legate al Grande Fratello.

Interpellato dal Corriere della Sera sulle accuse, Alfonso Signorini ha scelto di non entrare nel merito della vicenda, dichiarando: "Non parlo di questo, mi scusi ma preferisco non entrare nel merito. Posso solo dire che ho già affidato tutto ai miei legali".

Nel dibattito è intervenuto anche l’ex concorrente del Grande Fratello Biagio D’Anelli, che ha commentato la vicenda mantenendo una posizione neutrale, senza prendere apertamente le parti.

Anche Biagio D'Anelli e Filippo Nardi prendono posizione sul caso che vede protagonista Signorini

In un video condiviso sui propri profili social, l’influencer ha invitato a non assumere un atteggiamento di finto moralismo nei confronti di Signorini, sostenendo che le responsabilità sarebbero da attribuire a entrambe le parti coinvolte, comprese quelle che oggi si definirebbero vittime del caso, pur avendo agito in modo consenziente.

"L’errore è stato fatto da ambedue le parti. Però è stata una cosa consenziente", ha aggiunto D'Anelli, dichiarando di ritenere attendibili le accuse di Corona, facendo riferimento anche a testimonianze indirette: "Ad alcuni è pure piaciuto. Conosco ragazzi a cui è piaciuto e che si sono innamorati, diciamo i fatti come stanno.

Questo per arrivare e avere un proprio tornaconto. E ora di chi è la colpa? Cadiamo dal pero?".

Oltre a Biagio D’Anelli, anche altri ex protagonisti del Grande Fratello sono intervenuti sulla vicenda. Dopo Shaila Gatta, che ha messo un like a un commento critico nei confronti di Signorini, Filippo Nardi ha espresso una posizione netta contro il conduttore: "Secondo me è vero, lui fa il moralista".