In merito al caso di Alfonso Signorini - che nei giorni scorsi Fabrizio Corona ha accusato di aver promesso carriere in tv e presenze al Grande Fratello in cambio di rapporti intimi - è intervenuto pubblicamente in queste ore anche Daniele Dal Moro. Quest'ultimo, ex volto prima del GF di Barbara D'Urso e poi di GF Vip condotto dallo stesso Signorini, ha chiarito i rapporti avuti con il conduttore ai tempi della loro collaborazione.

Daniele Dal Moro si racconta: i riferimenti al caso Signorini

"Con me non si è mai spinto oltre", ha fatto sapere Daniele Dal Moro parlando dei suoi rapporti con Signorini in un'intervista a Fanpage.

Poi ha chiarito che il sodalizio intercorso con Signorini fosse solo una collaborazione di lavoro: "Instaurammo un rapporto di amicizia. A Roma ci siamo visti a cena insieme ad altre persone. Ci siamo conosciuti come se fosse il mio datore di lavoro che pensa di me che sono un tipo in gamba", ha fatto sapere l'ex volto del GF, che ha così voluto chiarire la sua posizione rispetto alla collaborazione con il conduttore ai tempi della sua edizione mista di Grande Fratello che vedeva protagonisti famosi e non.

"Sicuramente ci provava. Faceva il simpaticone, ma perché con me non poteva spingersi oltre. (...) Se mi avesse anche solo appoggiato una mano gli avrei dato una sberla", ha aggiunto Daniele, in merito ai rumori che circolano in questi giorni.

Ciò che Dal Moro non ha mai perdonato a Signorini resta il fatto di essere stato squalificato dal GF per i comportamenti assunti nella casa del reality con l'allora fidanzata Oriana Marzoli: "Forse ad Alfonso dava fastidio il rapporto mio e di Oriana. Il sistema è una me*da. Non ce l'ho con lui, è solo la punta di un iceberg".

Anche Helena Prestes si schiera sul caso Signorini

In merito al caso Signorini, anche altre ex glorie di Grande Fratello hanno preso posizione. Se Shaila Gatta ha messo un like a un commento contro Signorini, la sua ex antagonista al GF Helena Prestes invece ha difeso il conduttore.

In un post condiviso su X, la modella ha scritto: "Prima di condannare #AlfonsoSignorini ricordiamolo: nessuna sentenza, nessuna prova verificata, solo accuse mediatiche.

Ha scelto la via legale e il silenzio, non la rissa social". Il tweet di Prestes, quindi, si conclude, con una risposta avversa al j'accuse di Fabrizio Corona contro Signorini: "Una carriera non si cancella con il gossip. Anzi merita rispetto".