Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano brutte notizie per due protagoniste. Nelle prossime puntate, in onda su Canale 5, Sirin verrà licenziata, lasciando Hatice ed Enver sconvolti. Intanto, Piril scoprirà che Sarp ha provato a baciare Bahar. Tale gesto la getterà in una profonda crisi, fino a spingerla a tentare il suicidio.

Sirin scopre che Enver ha mentito ad Hatice

Hatice ed Enver affitteranno la vecchia stanza di Sirin alla giovane Idil, cugina di Emre. La convivenza tra le due si rivelerà complicata: Sirin non accetterà la presenza della nuova ospite, con la quale aveva già avuto screzi in passato.

Nel frattempo, Enver obbligherà la figlia a iniziare a lavorare nel negozio di stoffe dell’amico Dundar. Sirin cercherà di sottrarsi all’impegno, ma sarà costretta a seguire il padre. Durante le ore di lavoro approfitterà dell’assenza del titolare per maltrattare i clienti e denigrare la qualità dei prodotti. Dundar, insospettito dal calo delle vendite, organizzerà una trappola insieme alla moglie. Dopo averla colta in flagrante, procederà con il licenziamento. Sirin, intanto, scoprirà che Enver non lavora in uno studio medico, come ha raccontato a Hatice, ma in una bancarella di frutta e verdura. Per il momento, la ragazza deciderà di non rivelare nulla alla madre.

Piril scopre che Sarp ha tentato di baciare Bahar

Piril scoprirà che Sarp ha tentato di baciare Bahar, reagendo con rabbia e disperazione. Assisterà di nascosto al confronto tra i due e capirà che suo marito è ancora legato alla sua ex moglie. In preda alla frustrazione, distruggerà oggetti in casa e perderà il controllo. In un momento di estrema vulnerabilità, ingerirà un intero flacone di tranquillanti per tentare di togliersi la vita. Bahar interverrà tempestivamente e riuscirà a salvarla. La notizia del tentato suicidio arriverà a Suat, che ordinerà a Munir di organizzare una squadra per proteggere sua figlia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar si è infuriata con amici e parenti

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna, andate in onda su Canale 5, Bahar ha ricevuto la visita di Sarp, rimanendo sconvolta nello scoprire che suo marito è vivo e non deceduto, come aveva creduto per cinque anni.

Dopo aver riabbracciato il consorte, Bahar si è infuriata con amici e parenti, colpevoli di averle nascosto la verità su Sarp. Tuttavia, Enver ha cercato di giustificarsi, addossando la responsabilità alla dottoressa Jale, che avrebbe imposto il riserbo sulla delicata questione per non aggravare la già precaria condizione di salute di Bahar.