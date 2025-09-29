Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 ottobre svelano che Philipp, mentre aiuterà la fidanzata a restaurare il podere dei von Thalheim, le farà la proposta di matrimonio. Ana accetterà felice.

Tonia interessata alla compagnia di Helene

Le anticipazioni di Tempesta d'amore, riguardanti gli episodi che verranno trasmessi su Rete 4 da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre, prendono il via dal tentativo di Tonia di consolare Helene quando lei racconterà del finto divorzio da Gunther. Helene, però, passando la giornata con l'amica, finirà per svelare la verità sul suo rapporto con Gunther.

Quando Gunther organizzerà una sorpresa romantica per Tonia, quest'ultima sembrerà essere più interessata a passare del tempo con Helene. Poi, però, Gunther inviterà a ballare Helene per riconciliarsi con lei e la donna sentirà di nuovo dei sentimenti per lui. Alfons spingerà Gunther a dire la verità alle due donne, ma lui non sembrerà propenso a seguire il consiglio.

Ana andrà al podere ereditato da Wilma per farsi un'idea di cosa potrebbe realizzare in futuro, Nicole supporterà Ana nei suoi progetti così come Philipp che accompagnerà la fidanzata ad un importante incontro di loro. Sulla strada, però, i due avranno un incidente. Nonostante l'evento, però, i due inizieranno a ristrutturare il podere dei von Thalheim.

In questo contesto, Philipp chiederà in moglie Ana, la quale accetterà. Nicole sarà felice per la figlia, pur avendo ancora dei dubbi su Philipp.

Erik e Nicole vincono il torneo di freccette

Natalie e Vincent cominceranno a frequentarsi come coppia ma senza prendere un impegno preciso. Vincent, presto presenterà Natalie come fidanzata e lei ne sarà felice fino a che, alle scuderie, non si verificherà un grave incidente.

Michael, che si lancerà in una nuova impresa lavorativa con Theo, contemporaneamente farà allenare Nicole per poter vincere nel torneo di freccette, ma la donna non si dimostrerà per nulla interessata alla competizione. Anche Erik sarà stupito nel vedere che Nicole non è per nulla competitiva ma alla fine lei lo sorprenderà.

Yvonne, intanto, farà di tutto per battere Erik al torneo e ci saranno delle conseguenze. A vincere il torneo saranno Erik e Nicole, contro ogni aspettativa.

Katja comincerà a sognare di poter compare il vigneto che ha sempre voluto quando scoprirà che il terreno è in vendita. Werner, allora, si avvicinerà alla cugina.

Ascolti del 26 settembre

Si mantengono ancora molto bassi gli ascolti di Tempesta d'amore, considerando che la scorsa stagione televisiva lo share della soap tedesca si era attestato intorno al 6%. Durante la puntata di venerdì 26 settembre, infatti 'Sturm der Liebe' ha raggiunto uno share del 3.5% con una media di spettatori pari a 166.000