Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio svelano che Larissa, dopo aver condiviso con Henry un momento di intimità emotiva, capirà di essersi innamorata di lui e proverà a conquistarlo.

Fanny vede un bacio tra Vincent e Katja

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse su Retequattro dall'11 al 17 maggio prendono il via dall'idea di Fanny che si convincerà di un interesse si Vincent nei suoi confronti, ma poi la donna lo vedrà mentre bacia Katja. Fanny sarà incerta sul raccontare o meno a Markus cosa ha visto, mentre Katja e Vincent decideranno di chiudere definitivamente la loro frequentazione.

Quando però, Markus e Vincent andranno a fare un'escursione insieme, nel sonno il veterinario pronuncerà il nome di Katja.

Convita che Henry l'abbia lasciata per proteggerla da Sophia, Maxi proverà a indagare ma Henry la smentirà. Frattanto, Henry aiuterà Larissa nel discorso per ricordare il fratello morto e l'ereditiera capirà di essersi innamorata di lui. Quando Henry la sosterà in un nuovo progetto lavorativo, Larissa cercherà di conquistarlo.

Quando Maxi scoprirà che Henry e Larissa si stanno frequentando proverà a dimenticare il suo amato. Alla fine, Maxi riuscirà a voltare pagina. Intanto, Larissa si impegnerà nel suo lavoro con Yvonne ma si ritroverà ad assistere ad un presunto furto.

Sophia prende di mira Alexandra

Sophia metterà alla prova Christoph convinta che la perquisizione sia stata organizzata dall'albergatore e dai suoi complici. La dark lady pensando che Alexandra sia l'anello debole deciderà di prenderla di mira. La donna riuscirà a mantenere il controllo in pubblico salvo poi sfogarsi con Christoph mettendo di fatto in pericolo la loro relazione. L'intervento di Yvonne porterà Alexandra a scusarsi con Christoph ma tra di loro il clima resterà freddo.

Miro scoprirà che Greta ha inviato alcuni suoi scatti alla gara di fotografia iscrivendolo a sua insaputa. Miro proverà a scattare la foto perfetta per stupire la sua fidanzata riuscendo nell'intento e rendendo la cuoca orgogliosa di lui.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Katja e Vincent dopo lo spettacolo in onore di Markus si sono lasciati andare alla passione. Yannik ha compreso che tra Miro e Greta c'è ancora un sentimento e con l'aiuto di Lale i due si sono ritrovati. Sophia ha convinto Larissa a non lasciare l'hotel e l'ereditiera si è messa in affari con Yvonne finanziando il suo shop online.