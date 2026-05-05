Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 10 al 16 maggio svelano che la linea “Brooke’s Bedroom” verrà accolto con positività dai fan della casa di moda. Le vendite saranno numerosa tanto da mandare in tilt il sito della Forrester.

Luna trova le vecchie lettere di Tom

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda da domenica 10 a sabato 16 maggio prendono il via dalla partenza di Brooke e Ridge per Monte Carlo per il summit di moda. Sebbene Ridge sia rammaricato per la mancata presenza di Steffy che ha dimenticato il suo passaporto riuscirà a godersi dei momenti romantici con Brooke.

Intanto, Bill si confronterà con Poppy e Luna circa l'atteggiamento di Will che resterà turbato nel vedere il padre insieme alla nuova compagna. Spencer accetterà che le due ritornino momentaneamente nel loro vecchio appartamento per risolvere la situazione con il figlio. Rientrate a casa, Luna scoprirà nello zaino di Tm delle lettere in cui il defunto affermava di essere suo padre. La ragazza chiederà spiegazioni alla madre ma i suoi dubbi non saranno risolti.

Will, intanto, si confronterà con la madre mostrando tutto il suo disappunto per non essere stato messo al corrente delle novità da parte del padre. Sheila, invece, tornata in libertà e pentita per gli errori fatti nel passato si convincerà che le morti avvenute a Il Giardino non siano state affatto casuali.

Ridge loda Brooke

A Monte Carlo tutto sarà pronto per rilanciare la linea di lingerie. Dopo l'iniziale titubanza, Brooke supererà l'imbarazzo e si presenterà come una bellezza senza tempo ricevendo gli elogi pubblici di Ridge che ne loderà la forza. Il video promozionale riceverà subito il consenso del pubblico. Steffy, a Los Angeles, sarà amareggiata per per non essere partita e inoltre confiderà a Carter e Finn di non vivere bene il successo delle Logan. Contemporaneamente, Katie sorprenderà Hope mentre fantastica su Finn.

Luna e Poppy avranno degli scontri: Luna non crederà alla madre e cercherà di saperne di più sul conto di Tom. Alla Forrester, Steffy, Hope, Katie, Carter e Zende seguiranno il lancio delle linea e mentre Steffy si dirà cauta in attesa di vedere il risultato delle vendite, Hope e Katie sosteranno la Logan.

Il successo della Brooke's Bedroom arriverà immediato: le vendite saranno tante da mandare il sito in tilt e Ridge loderà la moglie sul volo di ritorno a casa per il suo carisma.

Katie comincerà ad avere un'idea ben precisa di ciò che è accaduto a Il Giardino. Intanto, Bill racconterà a Liam dell'evento imbarazzante verificatosi con Will che l ha sorpreso in intimità con Poppy. In ogni caso, Spencer si dirà certo che presto il figlio accetterà la sorella nella sua vita.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Steffy non è riuscita a partire per Monte Carlo con il padre e con Brooke perché ha dimenticato il suo passaporto alla Forrester. Katie intanto ha indagato sul passato di Poppy, scoprendo un legame con Tom Starr. Per questo l'ha accusata della morte dell'uomo, ma Luna ha difeso sua madre e perfino Li, nonostante l'astio con sua sorella, ha sostenuto che Poppy non è un'assassina.