Le emozioni non mancheranno negli episodi di Tradimento in onda venerdì 17 ottobre su Canale 5 dalle 21:20. La tensione sale alle stelle quando Umit scopre che Dundar è l'uomo con cui Yesim ha una relazione. La notizia scombina gli equilibri, portando Umit a informare Tarik di quanto ha visto. Intanto Tarik affronta una doppia sfida: oltre a gestire la questione della moglie, deve trovare una soluzione per Ilknur, tornata a casa loro. Nel frattempo la festa organizzata per il compleanno di Kahraman si trasforma in un evento rivelatore, quando il ragazzo presenta Kadriye, svelando a tutti che è la sua vera madre e che il suo vero padre era Tahir Dicleli.

Infine la situazione di Ipek si complica ulteriormente quando Sezai tenta di portarla a confessare alla polizia ma la ragazza, in un momento di disperazione, si lascia sfuggire una verità sconvolgente.

Umit e Tarik, svelato il tradimento di Yesim

La scoperta che Umit fa su Yesim e Dundar innesca una serie di eventi che promettono di sconvolgere ulteriormente le dinamiche familiari. Dopo averli visti entrare in un hotel, Umit decide di telefonare a Tarik, rivelandogli la verità sulla relazione extraconiugale di Yesim. Tarik è furioso e si reca immediatamente sul posto e, fingendosi un cameriere, riesce a entrare nella stanza dell'hotel, riprendendo la coppia con il suo cellulare. Questo gesto non solo conferma i suoi sospetti, ma lo spinge a prendere una decisione drastica: cacciare di casa Yesim e Ilknur.

In un tentativo disperato di mantenere il controllo, Tarik manipola Oyku, facendole credere che sua madre sia partita per l'Australia.

La festa di compleanno di Kahraman: una rivelazione inaspettata

Il compleanno di Kahraman si trasforma in un evento carico di sorprese. Mualla e Oylum organizzano una festa in suo onore, invitando anche i parenti di Diyarbakir. Tra gli invitati c'è Kadriye, la cui presenza non passa inosservata. Durante la festa, Kahraman coglie l'occasione per presentarla a tutti come sua madre, spiegando che il suo vero padre era Tahir Dicleli. Questa rivelazione sconvolge i presenti e apre nuovi scenari nella trama della soap. La verità su Kadriye e il suo legame con Kahraman potrebbe portare a ulteriori sviluppi e cambiamenti nei rapporti familiari.

Ipek e Sezai: una confessione rimandata

Sezai è determinato a portare Ipek alla polizia per farle confessare ciò che ha fatto. Tuttavia la ragazza, disperata, implora il padre di avere pietà di lei. Durante l'accesa discussione, Ipek si lascia sfuggire una verità sconvolgente, che potrebbe avere conseguenze devastanti. Questa confessione inaspettata aggiunge ulteriore tensione alla già complessa situazione di Ipek, rendendo chiaro che le sue azioni avranno ripercussioni non solo su di lei, ma anche su chi le sta intorno.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nelle puntate precedenti di Tradimento, andate in onda venerdì 10 ottobre, Guzide ha dovuto affrontare una rivelazione sconvolgente: l'ostetrica Cemile ha affermato che Dundar potrebbe non essere suo figlio, suggerendo di ripetere il test del DNA.

Umit, deciso a dichiarare i suoi sentimenti a Yesim, vede infrangersi i suoi sogni quando la donna, durante una cena, riceve una telefonata da Dundar. Intanto, Kadriye irrompe nella vita di Mualla, portando scompiglio e rivelando a Kahraman la verità sul suo passato. Guzide, nonostante i dubbi, decide di prelevare un nuovo campione di DNA di Dundar con l'aiuto di Ozan. Intanto Azra cerca di sfruttare un video compromettente per ottenere un vantaggio su Tarik, ma il piano fallisce quando il video viene cancellato. Alla cena a casa di Guzide, Tarik viene umiliato pubblicamente scoprendo che la cena di "riavvicinamento" è in realtà un tranello per metterlo in cattiva luce.