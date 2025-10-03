Le anticipazioni della puntata di Tradimento che andrà in onda venerdì 10 ottobre in prima serata svelano che Cemile, l'ostetrica che ha fatto nascere Dundar, si presenterà senza preavviso in casa Yenersoy, affermando che il ragazzo non è in realtà figlio di Guzide. Quest'ultima comincerà a nutrire dei dubbi sul risultato del test del DNA.

Umit vuole dichiararsi a Yesim

Le anticipazioni della puntata di Tradimento che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 10 ottobre in prime time prendono il via dall'arrivo inaspettato di Cemile in casa Yenersoy. La donna, ostetrica di Esme che ha fatto nascere Dundar, affermerà con certezza che il giovane non può essere il figlio di Guzide e Tarik.

Inoltre, Cemile inviterà Guzide a ripetere il test del DNA per avere conferma delle sue parole.

Umit prenderà coraggio e deciderà di confessare finalmente il suo amore a Yesim. Per questa ragione inviterà la sua socia a cena. Ma durante il loro incontro, Yesim riceverà una chiamata da Dundar dal quale sarà sempre più attratta ed andrà via, lasciando Umit da solo. Quest'ultimo deciderà di seguirla fino a che non vedrà salire un uomo nella sua macchina senza comprendere che si tratta proprio di suo nipote. Il fratello di Guzide tornerà così a casa abbattuto per la scoperta fatta.

Kahraman si confronta con sua madre Kadriye

Kadriye si recherà a casa di Mualla, accusandola di averla tenuta lontana da suo figlio e di essere stata maltrattata da suo marito.

Mulla però replicherà accusandola a sua volta di essere solo interessata al denaro dei Dicleli. Ma durante lo scontro verbale tra le due donna, Kahraman rientrerà in casa e capirà che la zia ha provato già in passato a tenere sua madre lontana da lui offrendole in cambio molto denaro.

Dopo le parole di Cemile, Guzide comincerà a dubitare che Dundar sia realmente suo figlio, anche se il test di DNA ne aveva dato prova. Così, decisa a togliersi ogni dubbio, la donna si farà aiutare dal figlio Ozan a prelevare un campione del DNA di Dundar per poter ripetere di nascosto il test.

Infine, Kadriye avrà finalmente la possibilità di poter parlare con Kahraman. L'ex ballerina racconterà che poco dopo la sua nascita Tahir si era presentato in casa sua sottraendole con la forza il figlio e affermando che non lo avrebbe mai più rivisto.

Gli attori che interpretano Tolga e Oylum a Verissimo

Nell'attesa di vedere stasera venerdì 3 ottobre una nuova puntata di Tradimento, i fan della dizi turca esultano perché sarà un week-end all'insegna della soap. Infatti sul profilo Instagram ufficiale di Verissimo è comparso un annuncio che i telespettatori di Canale 5 stanno molto gradendo.

"Con il loro talento hanno saputo incantare il pubblico lasciando il segno nella serie Tradimento. Non perdete sabato a Verissimo, Feyza Sevil Güngör e Caner Şahin!". Con questo annuncio è stato reso noto che gli interpreti di Tolga e Oylum saranno ospiti di Silvia Toffanin nel suo salotto televisivo per raccontare dei loro personaggi e della loro vita fuori dal set.