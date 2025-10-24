Le anticipazioni di Tradimento annunciano nuovi eventi destinati a sconvolgere i protagonisti della popolare soap turca. Nella puntata in onda venerdì 31 ottobre alle 21:20 su Canale 5, Selin avrà un'accesa discussione con Ipek, talmente violenta da causare a quest'ultima la perdita del bambino che aspettava da Oltan. Per Kadriye sarà invece il momento di affrontare un'amara verità: Can non è suo nipote. Nel frattempo, l'ex amante di Sezai verrà cacciata di casa da suo figlio Kahraman. Spazio anche alle vicende di Guzide, che inizierà a sospettare che dietro lo scambio del bambino nato decenni prima ci sia lo zampino di Tarik.

Selin si infuria con Ipek

Selin si precipiterà da Ipek, furiosa per alcuni trascorsi tutt'altro che piacevoli. È bene ricordare che, mentre era in carcere, la moglie di Tolga aveva scoperto la morte di sua sorella Serra, avvenuta in seguito a una caduta dalle scale. Selin scoprirà che quella rovinosa caduta non è stata affatto accidentale, bensì provocata dalla figlia di Sezai. A quel punto, affronterà Ipek con rabbia, e i toni della discussione saranno talmente accesi da sfociare in una conseguenza drammatica: Ipek, profondamente sconvolta, perderà il bambino che aspettava da Oltan. Nel frattempo, verranno affrontate anche le vicende degli ex coniugi Yenersoy, che dopo aver scoperto che Dundar non è il loro figlio, resteranno nell'incertezza sull'identità del loro vero primogenito.

Guzide inizierà a sospettare che, visto che nessuno dei quattro papabili candidati è risultato essere suo figlio, dietro a tutto ciò ci sia Tarik. La madre di Ozan riterrà plausibile che sia stato proprio Tarik a scambiare il bambino alla nascita. Taner, quindi, inizierà a indagare per fare luce sulla vicenda.

Kadriye scopre che Can non è suo nipote

Nel frattempo verranno affrontate anche le vicende di Kadriye, che sarà costretta a confrontarsi con una verità difficile da accettare. Sarà Mualla a rivelarle un segreto sconvolgente: Can non è realmente suo nipote, poiché non è figlio di Kahraman, bensì di Behram. Tuttavia, Mualla mentirà parzialmente a Kadriye: pur affermando che il bambino non è di Kahraman, ometterà di dire che in realtà è figlio di Tolga.

Intanto, Kahraman prenderà una decisione drastica: caccerà sua madre da casa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umit ha seguito Yesim

Nelle precedenti puntate di Tradimento, andate in onda su Canale 5, Umit si è innamorato di Yesim, ma ha scoperto che quest’ultima aveva iniziato a frequentare Dundar. Lo chef, accecato dalla gelosia, ha seguito la donna e ha compiuto un gesto terribile: ha rivelato a Tarik dove si trovasse sua moglie. L’avvocato Yenersoy si è quindi precipitato nell’hotel dove Yesim e Dundar stavano trascorrendo la notte e ha registrato un video per ottenere una prova concreta del tradimento della consorte. Una volta in possesso del filmato inequivocabile, Tarik ha impedito a Yesim di vedere Oyku, facendo credere alla bambina che sua madre fosse partita con un nuovo fidanzato.