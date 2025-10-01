Negli episodi conclusivi di Tradimento, Yesim Denizeren (Asena Girişken) divorzierà da Tarik Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) dopo aver interrotto la relazione extraconiugale con Dundar Terzioğlu, ponendo così fine a un capitolo doloroso della sua vita.

Tarik fa ricongiungere Yesim con la figlia Oyku

Umit (Cem Sürgit) si innamorerà segretamente di Yesim e non nasconderà la sua gelosia quando scoprirà un appuntamento intimo tra la sua collega e Dundar. Grazie a Umit, Tahsin sorprenderà la moglie a letto con Dundar in una camera d’albergo. Su tutte le furie, caccerà Yesim da casa e le impedirà di avvicinarsi alla figlia Oyku (Masal Ayşe Gençer).

Tuttavia, Yesim riuscirà a incontrare la bambina all’uscita di scuola, rivelandole di non averla affatto abbandonata, come invece suo padre le ha fatto credere.

A quel punto, dopo essersi trovato una nuova sistemazione, Tarik consentirà a Yesim di tornare a casa sua, ma le dirà di viverci soltanto con loro figlia Oyku. Oltre a mettere fine alla sua relazione con Dundar, Yesim non lo accoglierà quando busserà alla sua porta. Ben presto, Tarik premierà Yesim, concedendole finalmente il divorzio.

Yesim chiede scusa a Guzide, Umit assalito dai sensi di colpa

Yesim sarà tormentata dai sensi di colpa per la relazione con Dundar. Per questo motivo, chiederà scusa a Guzide per il suo atteggiamento, assicurandole di aver preso le distanze da Dundar.

Umit, invece, sarà pentito per aver fatto scoprire a Tarik la tresca clandestina di Yesim e Dundar. Per farsi perdonare, chiederà a Yesim di continuare a collaborare con lui nell’azienda di catering, tenendo tutto nascosto a Guzide.

Guzide ha scoperto che Dundar non è suo figlio biologico

Proprio quando era convinta di aver ritrovato il suo secondogenito, Guzide ha appreso di essere stata vittima dell’ennesimo inganno. Grazie a un’ostetrica, è venuta a conoscenza di non poter essere la vera madre di Dundar. A quel punto, Guzide ha avuto la conferma tramite un nuovo test di DNA. Mentre Guzide è sprofondata nuovamente nell’angoscia per non essere ancora riuscita a ricongiungersi con il suo vero figlio, Dundar ha cominciato a provare dei sentimenti per Yesim, dopo aver trascorso sempre più tempo in sua compagnia. Inoltre, pur avendo appreso che Guzide e Tarik non sono affatto i suoi genitori, Dundar ha continuato a presenziare a ogni evento familiare, pur di restare accanto a Yesim.